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Fútbol / Segunda Federación

El Frente Rojillo organiza viaja a Castro Urdiales para apoyar al Numancia

El precio del viaje oscila entre los 45 y los 55 euros y las inscripciones se realizan en Viajes Eco Color

Aficionados del Numancia durante el partido ante el Real Ávila

Aficionados del Numancia durante el partido ante el Real ÁvilaMARIO TEJEDOR

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El Frente Rojillo se ha puesto manos a la obra para animar este domingo al C.D. Numancia en su compromiso ante el Sámano, el domingo a partir de las 17.00 horas. La peña soriana ha organizado viaje para organizar el equipo tal y como ha dado a conocer a través de sus redes sociales. 

El viaje se realiza en el día con llegada a Castro a las 11.30 horas. El precio del mismo, sin incluir entrada, es de 45 euros para los socios de la peña y de 55 para los no socios. Los interesados en acogerse a esta oferta pueden inscribirse en Viajes EcoColor 

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