El Frente Rojillo organiza viaja a Castro Urdiales para apoyar al Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Frente Rojillo se ha puesto manos a la obra para animar este domingo al C.D. Numancia en su compromiso ante el Sámano, el domingo a partir de las 17.00 horas. La peña soriana ha organizado viaje para organizar el equipo tal y como ha dado a conocer a través de sus redes sociales.

El viaje se realiza en el día con llegada a Castro a las 11.30 horas. El precio del mismo, sin incluir entrada, es de 45 euros para los socios de la peña y de 55 para los no socios. Los interesados en acogerse a esta oferta pueden inscribirse en Viajes EcoColor