Ágreda acoge el 1 de mayo el Encuentro de Clubes de Montaña

Cartel del encuentro que tendrá el 1 de mayo en Ágreda.

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ágreda acogerá el próximo viernes 1 de mayo el Encuentro de Clubes de Montaña, un evento que reunirá a montañeros y amantes de la naturaleza para disfrutar de una jornada repleta de actividades al aire libre y aprendizaje.

El Ayuntamiento de Ágreda junto con la Asociación de Amigos del Moncayo Soriano han realizado una completa programación para ese día festivo, con tres rutas diseñadas con diferente dificultad para que puedan inscribirse todos los públicos. Además, se podrá disfrutar en esa tarde de la charla “Curiosidades de las aves del Moncayo” a cargo de Ismael González Coello (jefe de unidad de forestales del Ayuntamiento de Tarazona) gran conocedor del Moncayo y de toda la fauna y la flora que habita em un espacio tan especial.

Programación

9:00 h – Concentración y recepción de montañeros en el Refugio Fuente del Tajo y salida de las rutas propuestas.

13:00 h – Vermut gratuito para todos los inscritos.

15:00 h – Comida (opcional) en el Restaurante El Bosque de Carymar (22€).

18:00 h – Conferencia “Curiosidades de las aves del Moncayo” a cargo de Ismael González Coello, que se llevará a cabo en el Palacio de los Castejón.

Rutas programadas

1. Montañeros Plus: Refugio Fuente del Tajo, ruta de las Carboneras, Senda Verde, Peña Negrilla, Los Cejos, La Hoyada, Refugio Fuente del Tajo. Dificultad alta: 14 km, desnivel 890m

2. Montañeros: Refugio Fuente del Tajo, ruta de las Carboneras, Barranco de Castilla, Hoyada, Refugio Fuente del Tajo. Dificultad media: 8 km. Desnivel: 520m

3. Senderistas: Refugio Fuente del Tajo, Hayedo del Moncayo (PR-SO79), Refugio Fuente del Tajo. Dificultad baja: 7 km.

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el 27 de abril. Para inscribirse en las rutas y en la comida, pueden enviar un correo a medioambiente@agreda.es o llamar al 976 647 188, de lunes a viernes, de 9:00 h a 14:00 h. (Por razones organizativas, se establecerán plazas limitadas en cada ruta).