El domingo se celebra el I Rallysprint sobre asfalto por la España vacía

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Escudería Bnno Racing organiza este fin de semana la tercera prueba de su calendario anual, una cita que tiene como objetivo dar visibilidad a la España vacía, centrada en este caso en una pequeña zona de la provincia de Soria. Se trata del I Rallysprint sobre asfalto Cigudosa-Castilruiz.

Cartel del Rallysprint Cigudosa-Castilruiz que se celebra este fin de semana.HDS

La cita, que ya ha cerrado su plazo de inscripción, contará con unos 20 pilotos donde no faltará la representación soriana además de participantes inscritos de León, La Rioja, Madrid o Cantabria. Esos participantes tendrán que de cuatro pasadas al trazado de 8,8 kilómetros que transcurre entre ambas localidades. "Se trata de una trazado que discurre por una carretera poco transitada, con un asfalto antiguo. Se trata de un trazado muy divertido, muy técnico y que en algún punto tiene algún barranco", señala el presidente de la Escudería Bnno Racing, Carlos García Corral.

La jornada de pruebas arrancará el sábado a las 17.00 horas en las inmediaciones del cementerio de Cigudosa con las verificaciones técnicas. Ya para el domingo, la primera manga cronometrada está programada para las 10.00 horas.

Desde la Escudería Bnno Racing se recomienda a los aficionados que quieran ver la prueba, que respeten las medidas de seguridad establecidas. Al respecto, en la web del club soriano (https://escuderiabnnoracing.es/inscripciones/), existe un amplio catálogo sobre la medidas se seguridad a adoptar por los aficionados.