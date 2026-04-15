El voleibol soriano une fuerzas este fin de semana para luchar contra el cáncer infantil

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El voleibol de Soria hace piña. El C.V. Sporting Santo Domingo y C.V. Río Duero unen fuerzas para animar, apoyar y centrar el foco en el cáncer infantil y más en concreto para apoyar a Vera, jugadora cadete del C.V. Sporting que en estos días lucha contra la enfermedad. La iniciativa que cuenta con la colaboración de la Fundación Ronald Mcdonald, Mcdonald Soria y la Asociación Soriana Contra el Cáncer desarrollará varios actos durante el fin de semana en el entorno del pabellón de Los Pajaritos en el que podrán participar y colaborar todos los aficionados que lo deseen bajo el lema ‘Juntos como equipo contra el cáncer infantil’.

Los actos fueron presentados este miércoles con la presencia de los presidentes de C.V Sporting Santo Domingo y C.V. Río Duero, César Gonzalo y Alfredo Cabrerizo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manu Salvador, y el representante de la iniciativa y técnico del C.V. Sporting, Sergio Corredor.

Este último era el encargado de dar a conocer la iniciativa para apoyar a Vera Alonso Rodríguez, jugadora cadete femenina que en estos momentos está «luchando contra la enfermedad». «Lo hace con una sonrisa y te da ánimos. Está jugando este partido sola porque lo tiene que jugar ella sola, no le podemos ayudar, solo podemos animarla. Sé que va a salir siendo la MVP de ese parido y sé que lo va a ganar, ahora mismo está ganando la batalla», añadió.

Sergio Corredor explicó que no sabían cómo colaborar con los padres junto a la Fundación Infantil Ronald Macdonald y la Asociación Soriana Contra el Cáncer, que ya les apoyan, y de ahí la propuesta a unos clubes de voleibol que enseguida se pusieron a su servicio para dar visualización a un cáncer infantil que «está aquí, no llama a la puerta, entra y se acabó. No te lo esperas».

De esta forma, a través de la Federación de Castilla y León de Voleibol, se han facilitado unas pulseras de color dorado, el color del cáncer infantil, que llevarán durante este fin de semana todos las jugadoras de los dos equipos. Igualmente las llevarán puestas para apoyar la causa los jugadores de C.V. Grupo Herce y C.V. Pamesa Teruel durante el segundo partido de la serie de cuartos de la lucha por el título de Superliga.

Las cadetes de ambos equipos se medirán este domingo en Los Pajaritos a las 12.30 horas y en los momentos previos al encuentro se le hará un homenaje a Vera. Las jugadoras de ambos clubes llevarán una camiseta blanca elaborada ‘ad hoc’ para ese homenaje que portarán durante el calentamiento previo para que «sean un equipo solo en la cancha, un equipo contra el cáncer infantil».

La iniciativa cuenta con el apoyo de la gerencia del restaurante Mcdonald en Camaretas. De esta manera, se venderán tickets de comida en el Mcdonald por el precio de diez euros y de cada ticket vendido el restaurante aportará un 60% de cada ticket (Válidos hasta el 31 de diciembre) a la Fundación Infantil Ronald Mcdonald. «Esta Fundación está dando soporte a la familia para quedarse en sus instalaciones cuando lo han necesitado. Sabemos que hay más familias de Soria allí a las que se les facilita alojamiento», apuntó Sergio Corredor.

La acción de colaboración se completa con otras dos iniciativas. Por un lado, la instalación de un stand desde el sábado por la mañana, cuando ya hay partidos de voleibol programados, hasta el domingo con productos de la Fundación Ronald Macdonald y Macdonald que van desde botellas, neveras, toallas o peluches para recaudar dinero para la Fundación; por otro lado la venta de rifas solidarias que cuentan con la colaboración empresas sorianas que han aportado productos y cuyo fin último es colaborar con la Asociación Soriana Contra el Cáncer que colabora con soporte para el alojamiento y con la ayuda de profesionales. «Hemos llamado a muchas empresas y todas nos han dicho lo mismo. Lo que necesitéis. Hay cuatro lotes de rifas y el dinero recaudado de las mismas va íntegro a la Asociación Soriana Contra el Cáncer. En un granito de arena en la montaña que tenemos que construir para ayudar a todas estas familias», significó Sergio Corredor.

Sobre el acto, el presidente del C.V. Sporting Santo Domingo César Gonzalo destacó que este tipo de acciones superan la rivalidad «deportiva», y significó que el objetivo es que «Vera no esté sola, que sepa que el voleibol está con ella». Por su parte, Alfredo Cabrerizo indicó que el voleibol es una de las banderas de la sociedad soriana y como tal deben ser «altavoces de estas iniciativas», que dan visibilidad al cáncer infantil. «Como Río Duero, como equipo de Superliga, tenemos que sumar y dar un empujón», detalló. Por último, Manu Salvador indicó que la iniciativa reunía a clubes deportivos para hablaba de «personas», por lo que no dudó en hacer un llamamiento a la sociedad soriana para colaborar con Vera y su familia.