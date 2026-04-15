Ágreda y Ólvega firman un manifiesto conjunto contra la violencia en el deporte

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Ágreda y la S.D. Ólvega ha emitido un comunicado conjunto a través de sus redes sociales en el ponen de manifiesto su rechazo a cualquier tipo de violencia en el deporte. Al mismo tiempo hacen llamamiento a sus aficionados para que la gradas sean un ejemplo de "respeto, apoyo y deportividad".

Comunicado firmado entre las dos entidades deportivas del Moncayo.HDS

El presidente de la S.D. Ágreda, Javier Bajo Sevillano, y el secretario de la S.D. Ólvega, Fernando Fernández, acordaron emitir dicho comunicado el pasado domingo, antes del encuentro en Los Pajaritos entre el C.D. Numancia y la S.D. Sarriana, a raíz de lo sucedido en el Municipal de El Moral del Ólvega el día anterior con motivo del choque correspondiente a la tercera jornada de la Copa del Grupo A de la provincia de Zaragoza dentro de la Juvenil Preferente.

El comunicado de ambas entidades reza lo siguiente:

"El deporte es, ante todo, un espacio de convivencia, respeto y valores. Como representantes de nuestras localidades, desde la S.D. Ágreda y la S.D. Ólvega queremos manifestar de forma conjunta nuestro firme compromiso contra cualquier forma de violencia dentro y fuera de los terrenos de juego", comienza señalando el mismo.

Continúa el comunicado: "Creemos en el fútbol como una herramienta de unión, educación y respeto. Por ello:"

"Rechazamos de manera rotunda cualquier comportamiento violento, ya sea físico o verbal. Condenamos especialmente los insultos y actitudes discriminatorias por razón de sexo, raza, origen, religión, orientación o cualquier otra condición personal. Hacemos un llamamiento claro a nuestras aficiones para que la grada sea un ejemplo de respeto, apoyo y deportividad, y nunca un espacio de odio o intolerancia".

"El respeto no es opcional: es la base del deporte".

"Animar a un equipo no implica atacar al rival. Defender unos colores no justifica humillar a otros. La rivalidad debe quedarse en lo deportivo, sin traspasar jamás los límites de la dignidad humana", continúa el comunicado.

"Por ello, ambos clubes nos comprometemos a":

Prosigue la nota de ambos clubes indicando lo siguiente: "Promover activamente valores de inclusión y respeto entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. No tolerar comportamientos racistas, machistas o discriminatorios en nuestras instalaciones. Colaborar con árbitros, instituciones y aficionados para erradicar cualquier conducta violenta o irrespetuosa".

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"Pedimos a todas las personas que acuden a nuestros partidos que sean parte de la solución. El fútbol que queremos depende de todos".

"El respeto también se entrena. El respeto también se juega. El respeto también se grita desde la grada".

"En Ágreda y en Ólvega apostamos por un fútbol limpio, digno y para todos", finaliza el comunicado.