Derrota del Ólvega en el tramo final

Publicado por Área 11 Gotor Creado: Actualizado:

La SD Ólvega frenó en seco su intento de engancharse a la zona de playoff tras caer por 2-1 en su visita al campo del FC Gotor, en un partido que se decidió en los minutos finales. El conjunto soriano arrancó con personalidad y pronto encontró premio a su ambición, cuando Javi Pallas adelantó a los suyos en el minuto 15 tras un buen inicio visitante.

Sin embargo, la alegría duró poco, ya que el Gotor reaccionó prácticamente de inmediato y, solo tres minutos después, Diego Becerril devolvía la igualdad al marcador, reactivando a los locales y equilibrando el encuentro. A partir de ahí, el partido entró en una fase más abierta, con alternativas y sin un dominador claro, aunque el Ólvega trataba de llevar la iniciativa sin demasiado acierto en los metros finales.

Con el paso de los minutos, el empate parecía asentarse como el resultado más justo, pero el fútbol volvió a castigar a los visitantes en el tramo decisivo. En el minuto 86, Lois Redondo aprovechó su oportunidad para firmar el 2-1 y dejar sin respuesta a un Ólvega que no pudo rehacerse en los instantes finales.

Esta derrota deja al conjunto de Roberto Quilez con 43 puntos y le aleja de sus aspiraciones de acercarse al ascenso, mientras que el Gotor da un paso importante en su lucha por distanciarse de la zona baja. En la próxima jornada, el Ólvega tendrá una nueva oportunidad para reengancharse cuando visite al Remolinos, rival directo en la pelea por el playoff.