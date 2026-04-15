La VIII Subida al Palillo del domingo apura el plazo de inscripción

La Subida al Palillo en su octava edición se celebra este domingo en GolmayoMontesegurofoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La VIII Subida al Palillo que se celebra este domingo apura el plazo de inscripción ya que a las 23.59 horas se cierra la posibilidad de apuntarse para participar en la prueba. Esta nueva edición de la carrera sigue formando parte del Circuito Provincial Trail organizado por la Diputación de Soria.

La carrera comenzará a las 11.30 horas y la recogida de dorsales tendrá lugar el mismo domingo a partir de las 10.00 horas en el frontón de Golmayo. Inscripciones y más información en: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/8a-carrera-de-montana-subida-al-palillo/

El precio es de 6 euros e incluye camiseta. Sorteo de diferentes regalos al finalizar la entrega de premios en la localidad de Golmayo.