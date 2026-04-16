Iván Romeo gana la tercera etapa de O Gran Camiño

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El ciclista con raíces sorianas Iván Romeo dio una exhibición en la tercera etapa de O Gran Camiño para darle al Movistar su segunda victoria consecutiva en la carrera gallega. Una etapa disputada entre Carballo y Padrón sobre 169 kilómetros.

Iván Romeo, como ya había hecho el miércoles en la etapa que ganó su compañero Carlos Canal, hizo una demostración de poderío para descolgar a sus compañeros de fuga, Balderstone y Pinarello, a doce kilómetros de la línea de meta.

El otro gran triunfador de la jornada fue el noruego Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), que se convirtió en el nuevo líder antes de entrar en las etapas montañosas.

Movistar mostró su ambición desde el inicio, controlando la escapada hasta la aproximación al Alto Pico Muralla, una subida de segunda categoría de 10,7 kilómetros al 3,8 por ciento. Davide Formolo marcó el ritmo antes de que Romeo forzase la primera selección, con Adam Yates, Jørgen Nordhagen, George Bennett, Alessandro Pinarello y Abel Balderstone bien colocados.

Pero a doce kilómetros de la meta, el campeón de España de contrarreloj pegó el golpe definitivo. Pinarello y Balderstone fueron incapaces de mantener su ritmo y empezaron a ceder tiempo. La renta era mayor sobre el grupo de los favoritos, con Adams, Nordhagen y George Bennett.