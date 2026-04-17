Pablo Moreno entra en el selecto club de los 1.000 puntos del Río Duero Voleibol

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Río Duero Voleibol sigue sumando nombres propios a su historia, y en esta ocasión lo hace con un nuevo integrante en uno de sus registros más exclusivos. Juan Pablo Moreno se ha convertido en el quinto jugador en alcanzar la cifra de 1.000 puntos anotados con la camiseta celeste, consolidándose como una de las referencias ofensivas del equipo.

Con este logro, Moreno se une a un selecto grupo formado por Manu Salvador, Pepe Villalba, Bruno Cunha y Adrián Olalla, jugadores que han dejado una huella imborrable en la trayectoria del conjunto soriano.

Este registro no solo pone en valor su capacidad anotadora, sino también su impacto inmediato y su rendimiento en las dos etapas en las que ha defendido la camiseta del Río Duero. Alcanzar los 1.000 puntos en este contexto refuerza su eficacia, regularidad y protagonismo en momentos clave, consolidándole como una pieza importante en el equipo.

Él valora muy positivamente este tipo de logros individuales, que a su vez refuerzan el crecimiento colectivo y la identidad del equipo. La entrada de Juan Pablo Moreno en el club de los 1.000 puntos supone un reconocimiento a su trabajo y una motivación añadida para seguir compitiendo al máximo nivel.