Toribio espera a un Teruel "agresivo" en un partido "peligroso" para el Grupo Herce

Alberto Toribio avisa que no será sencillo eliminar a Teruel en los cuartos de final de los play off por el título.Mario Tejedor

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Alberto Toribio no se fía lo más mínimo de Pamesa Teruel y, a pesar de ganar el primer partido de la serie, avisa que el sábado el Grupo Herce Soria tendrá "un partido peligroso" en Los Pajaritos a partir de las 19.30 horas. El entrenador de los celestes espera "un rival agresivo" que viajará con el objetivo de alargar los cuartos de final hasta la tarde del domingo.

Grupo Herce ganaba con solvencia en Los Planos de Teruel y ello le hace ser favorito para alcanzar las semifinales de la Superliga. Los sorianos quieren la clasificación por la vía rápida, aunque Toribio pone en valor el hecho de jugar unos play off "en los que nadie te va a regalar nada". Además, el técnico vallisoletano destacaba la calidad de un conjunto turolense que "cuenta con un gran potencial y que en el partido del pasado sábado ya nos puso las cosas complicadas".

Toribio se refería al encuentro con el que arrancaba la serie de los cuartos de final en la capital aragonesas e indicaba que "nos costó cogerle el aire al partido ante un rival que movió sus piezas. Fue un partido complicado, especialmente en el primer y en el segundo sets. En el tercero y en el cuarto estuvimos más cómodos".

El preparador pucelano destacaba la implicación de su equipo para ponerse por delante en la eliminatoria y aseguraba que "lo que más me gustó de mi equipo es que estuvo centrado y jugó muy intenso". Toribio espera que el Grupo Herce mantenga esta actitud este sábado en la capital soriana para jugar la semifinales en las que se vería las caras contra el vencedor del cruce entre Valencia y Melilla. Los melillenses se impusieron en el primer encuentro.

El pucelano quiere que Los Pajaritos presente un gran ambiente de voleibol "en la semana más importante del año porque nos jugamos entrar entre los cuatro primeros, que es nuestro objetivo". Y es que la clasificación para las semifinales de la Superliga supondría el pasaporte directo del Grupo Herce Soria para la competición europea de la próxima temporada.

Al hilo de la exigencia que siempre tiene el disputar los play off, en la comparecencia de prensa del técnico celeste se hizo referencia a la derrota de Guaguas Las Palmas en la cancha de Unicaja Almería. "Todo puede pasar, pero creo que Guaguas se clasificará. La sensación es que Guaguas tiene una marcha más, aunque a mí lo único que me preocupa es Teruel", señalaba el técnico.

Toribio también valoraba la iniciativa del Río Duero Soria y del Sporting para apoyar la lucha contra el cáncer de Vera, una jugadora cadete del Sporting Santo Domingo. "Nos coge de cerca y es una iniciativa impresionante de los dos clubes. Somos muy sensibles a este tema".