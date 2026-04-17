Castellarnau no pierde la fe: "Balonmano Soria puede ganar a Burgos"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria afronta la recta final de la temporada con el objetivo de la salvación entre ceja y ceja y este sábado, desde las 18.00 horas, recibe en el San Andrés a San Pablo Burgos, un rival que mira al ascenso pero al que no le pierden la cara los sorianos. Oriol Castellarnau va a por todas y en su comparecencia de prensa semanal aseguraba que "se le puede ganar a Burgos". El entrenador no pierde la fe y, a pesar de los últimos resultados, confía en la capacidad de su equipo para continuar en la División Honor Plata.

Castellarnau elogiaba a la escuadra burgalesa, que desde la tercera posición todavía tiene opciones de ser primero. "Es un equipazo, una plantilla muy completa que tiene una gran defensa y que lleva cinco victorias seguidas". A pesar de la calidad de San Pablo el Balonmano Soria espera utilizar su armar para que los dos puntos se queden en el San Andrés.

Precisamente la grada del municipal soriano va a ser muy importante para conseguir el triunfo ante uno de los 'cocos' de la categoría. "En casa tenemos que ser fuertes y debemos conseguir que Burgos no se sienta cómodo en su juego. Nos les tenemos que permitir correr", señalaba el técnico de los sorianos.

El Balonmano Soria está a tres puntos de la salvación, un puesto que delimita el Contazara Zaragoza. En las filas sorianas hacen cuentas en este tramo final de curso y Oriol insistía en que "con seis puntos se logrará la permanencia en la categoría". La primera oportunidad para sumar será frente a San Pablo Burgos, aunque la hora de la verdad para los amarillos llegará en las dos siguientes jornadas cuando toque viajar a la cancha de Base Oviedo y recibir a Trops Málaga. "Son dos victorias innegociables", afirmaba el técnico.

Gavilanes: "Vamos a luchar hasta el final"

Luis Gavilanes, lateral del BM Soria, apela al trabajo para alcanzar la permanencia: “Vamos a luchar hasta el último momento porque pensamos que podemos conseguir el objetivo”. Analizando el encuentro ante San Pablo Burgos, equipo en el que militó durante una temporada, ha recordado que la liga “está muy igualada” y que todos los duelos “se deciden por detalles; ya es hora que esos pequeños detalles caigan de nuestro lado”.