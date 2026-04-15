El BM Soria se aleja de la zona de salvación

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria perdió por 30-29 en su visita a la cancha del Club Cisne, un resultado que aleja a los amarillos de la permanencia directa en la categoría toda vez que BM Zaragoza, equipo que marca la zona de salvación, se encuentra ahora a tres puntos tras empatar durante el pasado fin de semana. El equipo de Oriol Castellarnau tiene cuatro jornadas por delante para luchar por la permanencia en la segunda categoría del balonmano nacional. Así está la clasificación de la División de Honor Plata.

El equipo amarillo no le perdió la cara al compromiso celebrado en Pontevedra y tuvo la oportunidad de no irse vacío. Y eso pese al mal inicio de la segunda parte en la que el equipo gallego llegó a ganar de ocho goles en el minuto 40, 24-16, tras un parcial de 6-1. Pese a esa diferencia, los de Oriol Castellarnau fueron recortando su desventaja para llegar con vida al tramo final del encuentro, 26-26 en el minuto 35. En ese tramo final, y tras robo de balón, los amarillos dispusieron de una última ocasión a cinco segundos de final en una contra con mano a mano con el arquero local que no se pudo aprovechar quedando el marcador final en 30-29. De nuevo el equipo se quedaba sin premio al esfuerzo con Marquinhos como referente ofensivo en su regreso a la pista al anotar 9 goles.

Estos son los emparejamientos de los equipos implicados en la pelea por la permanencia.HDS

Algunos de los rivales de los amarillos en esa lucha por la salvación sí lograron puntuar en sus respectivos compromisos de la jornada. Ese fue el caso de BM Zaragoza que firmó un punto ante BM Benidorm tras empatar a 33 por lo que ahora amplia su renta a tres puntos sobre los sorianos. El otro implicado en esa pelea, Base Oviedo, perdió 24-27 ante Agustinos Alicante y se mantiene en zona de play off por no descender.

En la pelea por el liderato, cabe señalar que Puerto Sagunto se mantiene segundo en la clasificación si bien ahora con los mismos puntos que el líder, Cajasol Sevilla. Los valencianos ganaron 29-24 a H.C. Eivissa mientras que los sevillanos empataron en casa a 29 ante Oar Coruña.

Con cuatro jornadas por delante para finalizar la temporada, el BM Soria se va quedando sin opciones para lograr la permanencia en la categoría. En el calendario amarillo todos los partidos se antojan claves, en especial el enfrenamiento directo del próximo fin de semana día 25 ante Base Oviedo, rival directo en la pelea por la salvación, en tierras asturianas. Antes de ese compromiso, los amarillos reciben este fin de semana al Ubu San Pablo Burgos, un equipo complicado que ocupa la cuarta plaza de la tabla. Los burgaleses, donde milita el ex amarillo Sergio Sarasola, ha ganado sus últimos cuatro compromisos ligueros, coincidiendo con la llegada al banquillo del ex técnico de Ademar León, Dani Gordo. Dependiendo del resultado de los dos próximos encuentros, el correspondiente a la jornada 29 tendrá más o menos trascendencia para los amarillos toda vez que reciben en esa jornada a Trops Málaga, equipo ya descendido. El BM Soria cierra la temporada en la cancha de Agustinos Alicante.

En cuanto al calendario de los, hoy por hoy, rivales amarillos en la lucha por la salvación hay que señalar que Base Oviedo, décimo tercero con dos puntos de renta sobre los amarillos, visita precisamente este fin de semana a Trops Málaga. En la siguiente jornada tienen el choque ante BM Soria para luego viajar a Ibiza en la penúltima jornada. Cierran la temporada en casa ante el Barça Atlétic.

Por su parte, el BM Zaragoza también le queda algún compromiso cómodo. De esta manera, este fin de semana visitan a Oar Coruña para luego recibir Cajasol Sevilla. Repiten en casa ante Agustinos Alicante y, de jugarse algo en la última jornada, lo harían a domicilio en la cancha del ya descendido BM Alcobendas.