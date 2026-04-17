Triple compromiso para el Ingenieros con protagonismo en Zaragoza y Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ingenieros de Soria Club de Rugby afronta un intenso fin de semana con actividad para todas sus categorías, desde la base hasta los equipos sénior, en una jornada que combinará formación, competición y cierre de temporada.

El primer turno será para la Escuela Caja Rural de Rugby, que se desplazará a Zaragoza para participar en el Torneo Internacional del Zierzo, organizado por Fénix Rugby y que se disputará a partir de las 11:30 horas en el CDM David Cañada.

La cita reunirá a una amplia representación de clubes aragoneses, junto a equipos de otros puntos del panorama nacional como Sanse Scrum (Madrid), El Salvador (Valladolid) o Cuarte Rugby, además de la participación internacional de la Union Sportive Aspoise Vallée d’Aspe, procedente de Francia.

Será una nueva oportunidad para que los más jóvenes del club continúen su formación en un entorno de juego y convivencia, donde el aprendizaje, la diversión y el desarrollo de todas las categorías seguirán siendo los grandes protagonistas, reflejando el crecimiento que está viviendo la escuela en los últimos meses.

Ya en Soria, a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Los Pajaritos, será el turno del equipo sénior femenino, que disputará un partido amistoso frente a Getafe Rugby Club.

El conjunto dirigido por Mario Alonso llega a este encuentro tras un fin de semana muy positivo, en el que el equipo —bajo la denominación de All Pigs Soria en formato seven— se proclamó campeón del Torneo de Seven de Novillas, firmando una actuación muy completa y mostrando un gran nivel competitivo.

Ahora, el equipo regresa al rugby XV y lo hace además con el aliciente de volver a jugar en casa tras varios meses sin partidos en Soria, en un contexto que pone en valor la importancia de seguir dando visibilidad y continuidad al rugby femenino en la ciudad. El objetivo será trasladar al campo el trabajo realizado en los entrenamientos durante este tiempo, en el que el cuerpo técnico ha mantenido al grupo activo pese a la falta de competición regular, y seguir consolidando la progresión mostrada en las últimas semanas.

El cierre del fin de semana llegará con el equipo sénior masculino, que disputará el partido por el tercer y cuarto puesto de la Primera Regional Aragonesa frente a Quebrantahuesos Rugby, a las 17:00 horas en el Estadio Universitario José Manuel Juan Boix de Zaragoza.

Tras no poder alcanzar la final, el conjunto de Megara Alfonso afronta este último compromiso con la intención de cerrar la temporada compitiendo al máximo nivel. El equipo ha trabajado durante la semana para recuperar sensaciones y volver a mostrar su carácter competitivo ante un rival exigente como Quebrantahuesos, un conjunto que destaca por la potencia de su delantera y su capacidad para llevar los partidos a un alto nivel físico.

El Ingenieros buscará así poner el broche final a una temporada en la que ha demostrado crecimiento y competitividad, en un encuentro que exigirá la mejor versión del equipo para terminar el curso con buenas sensaciones.