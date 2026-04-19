Jordán Lázaro y Yolanda Martín gana la VIII Subida al Palillo de Golmayo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El calor fue el gran protagonista de la octava edición de la Subida al Palillo que en la matinal del domingo se celebró en el municipio de Golmayo. Doce kilómetros de recorrido y un centenar de participantes con las victorias de Jordán Lázaro y Yolanda Martín en la clasificación general. La prueba era una de la puntuables del Circuito Provincial de Trail Soria Puro Oxígeno.

Jordán Lázaro fue el más rápido en completar la docena de kilómetros al emplear un tiempo de 53.15. Más de dos minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, Carmelo Lucea, que paraba el crono en 55.35. El podio lo completaba Edgar Val que con un tiempo de 56.57 sería tercero en la línea de meta. Otros atletas destacados fueron Josué Pardo con un registro de 57.12 y José Noreña con 58.02 para ser quinto y sexto, respectivamente.

Jordán Lázaro en lo más alto del podio.HDS

Entre las féminas la victoria fue indiscutible para Yolanda Martín, que siendo la 17 en la general absoluta, se llevaba el triunfo con un crono de 1.02:59. La soriana no tuvo rival ya que la segunda sería Virginia Quellca con un tiempo final de 1.09:08. Begoña Peña era tercera con un registro de 1.10.27. Sara Alcázar sería cuarta con un tiempo de 1.10:28 y Silvia Valenciaga era quinta con 1.11:59.