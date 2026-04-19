​El voleibol de Soria se une en una iniciativa solidaria contra el cáncer infantil: las fotos

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera. MonteseguroFoto
Unidos contra el cáncer infantil
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