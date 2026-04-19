Heraldo-Diario de Soria

​El voleibol de Soria se une en una iniciativa solidaria contra el cáncer infantil: las fotos

Esta iniciativa surge para apoyar a Vera Alonso, jugadora cadete del Sporting, y para recaudar fondos destinados a la lucha contra esta enfermedad

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Los clubes Sporting Santo Domingo y Río Duero Soria han aparcado su rivalidad deportiva para lanzar la campaña solidaria “Juntos como un equipo contra el cáncer infantil”. La iniciativa tiene como objetivos principales brindar apoyo a la jugadora cadete del Sporting, Vera Alonso, y contribuir financieramente a la lucha contra esta enfermedad.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Unidos contra el cáncer infantil

tracking