​El voleibol de Soria se une en una iniciativa solidaria contra el cáncer infantil: las fotos

El voleibol soriano se funde en un solo equipo por Vera.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Los clubes Sporting Santo Domingo y Río Duero Soria han aparcado su rivalidad deportiva para lanzar la campaña solidaria “Juntos como un equipo contra el cáncer infantil”. La iniciativa tiene como objetivos principales brindar apoyo a la jugadora cadete del Sporting, Vera Alonso, y contribuir financieramente a la lucha contra esta enfermedad.