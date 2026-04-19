El C.D. Golmayo Camaretas femenino subcampeón regional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas femenino ha conseguido la segunda plaza de regional Liga Doble G ante el C.D. Quintaran-Palacios de Segovia. Las balagueras han vuelto a hacer historia al conseguir unos impresionantes números en su primer año en regional tras su ascenso la temporada pasada.

Al inicio de esta nueva competición, tras su salto, se marcaron el objetivo de conocer la categoría pero, conforme pasaban las jornadas y los resultados y sus actuaciones eran más que favorables, se marcaron la meta de quedar lo más arriba posible. Y, al inicio de la última vuelta ya lo tenían claro, conseguir el subcampeonato y así lo han hecho.

El staff, Alfonso Peral y Dani Menéndez, refleja el buen hacer de las jugadoras: "se han asentado rápido y bien a la categoría gracias a su garra, trabajo y unión. Ha sido espectacular". Por su parte, Alberto Peñaranda, vicepresidente de la entidad, expone con emoción el crecimiento del grupo puesto que su juego ha ido de menos a más siendo claro dominador incluso en el último partido ante el líder de la categoría.

Por otro lado, conseguirán ser el segundo equipo más goleado y menos goleador. Además, teniendo buenos números individuales teniendo a dos jugadoras dentro de las 6 pichichis, Isabel Miguel en cuarta posición y Paola Gil.