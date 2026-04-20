El Grupo Herce podría jugar el lunes 27 de abril en Melilla el primer partido de semifinales

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Las semifinales por el título de la Superliga ya están ahí y el Grupo Herce Soria se verá las caras contra C.V. Melilla en una serie que es muy posible que arrancará el lunes 27 de abril a partir de las 18.00 horas. Una fecha nada habitual y cuyo cambio ha sido motivado por la falta de alojamientos hoteleros en la Ciudad Autónoma durante el fin de semana. La semifinal se trasladará a Soria en un segundo encuentro que se celebrará en Los Pajaritos el sábado 2 de mayo a partir de las 19.30 horas.

Ni el sábado ni el domingo. El primer compromiso de semifinales entre Grupo Herce Soria y C.V. Melilla es muy probable que se tenga que disputar en el pabellón Javier Imbroda el lunes 27 de abril desde las 18.00 horas. La sorpresa para el club soriano fue cuando tuvo que contratar hotel en Melilla y comprobó que no había plazas libres para la noche del viernes y la del sábado.

Desde el Río Duero Soria se pusieron en contacto con la Federación Española de Voleibol y con el C.V. Melilla para trasladar el contratiempo y el primer partido de las semifinales todo apunta que tendrá lugar el lunes 27 de abril. La expedición soriana viajaría a la Ciudad Autónoma en la jornada del domingo.

El objetivo de los de Alberto Toribio es ganar en Melilla para decidir la clasificación para la final de la Superliga en Soria. El segundo partido se jugará el sábado 2 de mayo en Los Pajaritos a las 19.30 horas y si fuera necesario un tercero se disputará el domingo, aunque en este caso por la mañana. Y es que el domingo 3 de mayo es la celebración del Catapán y desde el Río Duero se programaría el encuentro para la matinal del domingo, muy probable a partir de las 13.00 horas.

La otra semifinal la jugarán C.V Manacor y Guaguas Las Palmas. El primer enfrentamiento tendrá lugar en la localidad manacorí y después la serie viajará a Las Palmas ya que el factor cancha está a favor de Guaguas como líder de la Superliga en su fase regular.