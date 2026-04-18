El Grupo Herce apela a la garra y a Moreno para remontar ante Teruel y meterse en semifinales (3-2)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria supo sufrir en un partido que se le puso muy cuesta arriba y que se decidía con un apasionante 20-18 en el ‘tie break’. Un encuentro eterno en el que los celestes, liderados por un enorme Juan Pablo Moreno, remontaban después de perder en los dos primeros sets y recomponer su figuraras acabar tumbado a un combativo y correoso Pamesa Teruel. Los de Toribio ya están semifinales en un ejercicio de fe en una tarde en la que faltaron la claridad de ideas del mejor Grupo Herce.

Pamesa Teruel golpeaba primero al llevarse el set inicial con una remontada a base de una gran defensa, un potente saque y un ataque que hizo mucho daño al Grupo Herce. Los sorianos llevaron la iniciativa en el marcador, aunque con exiguas ventajas, pero en la recta final los aragoneses apretaron el acelerador para acabar ganando por 23-25 en un set en el que el Grupo Herce se mostró demasiado irregular en su juego.

El Grupo Herce no tenía su tarde y el segundo set también era para los turolenses con un 24-26 al que se llegaba con un fallo de Moreno en el remate en el que el colombiano suele ser un valor seguro. Un error que fue el reflejo de las imprecisiones de un conjunto celeste que no reaccionaba y que facilitaba en demasía el trabajo a los visitantes. Teruel lo tenía todo a su favor para forzar el tercer partido de la serie de cuartos.

Grupo Herce tenía que reaccionar y peor que estaba jugando no lo podía hacer. La reacción llegaba en una tercer manga que se decidía con un contundente 25-16 que cerraba Hoyos con su remate. El partido se alargaba y ahora los de Toribio tenían que mantener la mejoría en su juego.

Todo se iba a decidir en el ‘tie break’ una vez que Grupo Herce se llevase el cuarto set por 25-22. Los de Toribio habían dejado atrás los malos momentos de los dos primeros sets para acercarse algo a su nivel de juego habitual. Moreno lideraba a su equipo para poner la igualdad en el choque.

Todo se iba a decidir en la quinta manga y ahí parecía el tiburón Moreno para guiar a los suyos hacia las semifinales. Una clasificación que fue muy cara para un Grupo Herce que tuvo más corazón que cabeza en un partido lleno de altibajos.