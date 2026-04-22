El CSB Semillas Adolfo Martínez pierde y confirma su descenso a Segunda División

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Último desplazamiento del equipo senior del CSB en Primera Nacional a tierras leonesas para enfrentarse contra el tercer clasificado Somos Hijolusa. Las sorianas eran conocedoras de la gran calidad e intensidad del equipo local, lo que se demostró durante todo el partido.

El conjunto soriano saltaba al terreno de juego mostrando poco que perder y mucho que ganar, pero las rivales eran totalmente lo contrario. Desde el minuto 1, las leonesas dieron un recital de presión, intensidad y efectividad en todas sus acciones, lo que las sorianas no supieron frenar y dejaron marchar las pocas posibilidades en un instante del partido. el luminoso enseguida mostraba esta situación llegando al final del primer cuarto con un impactante 35-2 para Somos Hijolusa.

En el segundo cuarto, las sorianas sacaron el orgullo tras el paupérrimo primer cuarto, y compitieron mucho mejor, aunque terminaron perdiendo por 20-12, algo dentro de lo esperado viendo ambas escuadras. Esto llevó a un resultado al descanso de 55-14.

Tras el paso por vestuarios, volvió la dinámica en bucle del equipo visitante con pérdidas de balón, pocos rebotes en ambos aros y gran acierto de nuevo de las leonesas, lo que volvió a decantar un abultado parcial por 33-10 a su favor llegando al último cuarto con un 88-24.

Para terminar el encuentro, en el último cuarto, ambos equipos jugaron con menor intensidad, lo que permitió un parcial más igualado, por lo que el CSB Semillas Adolfo Martínez obtuvo un parcial de 17-12.

Mal partido de las sorianas que nunca creyeron en competir el partido con un rival de este nivel y que traían en la mente la última derrota en casa que condenó al equipo al indeseable descenso.

La falta de motivación junto al poco acierto exterior, y con la gran intensidad de las rivales dinamitó un más que abultado resultado de 105-36, muy diferente al obtenido en la primera vuelta por 42–64 en Soria.

El próximo y último partido este año del CSB Semillas Adolfo Martínez y en Primera Nacional Femenina, será contra un rival cercano como es Universidad de Burgos Babieca el 26 de abril a las 18:00 en el Polideportivo San Andrés en Soria.