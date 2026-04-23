Estos son los récords del atletismo soriano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La historia del atletismo soriano está jalonada de grandes campeones. Ahí están los títulos mundiales en maratón de Abel Antón, las medallas olímpica de Fermín Cacho, los títulos de campeona de España de Marta Pérez entre otros éxitos firmados por otros atletas como, por ejemplo, Dani Mateo. Entre todos estos éxitos hubo y hay récords de España así como datos curiosos que merece la pena ser recordados.

Entre los récords que fueron y que ya no son se encuentran los Fermín Cacho, el mejor medio fondista español de la historia y uno de los mejores atletas de todos los tiempos debido a sus medallas en Juegos Olímpicos, Mundiales, Europeos y Nacionales. El campeón de Ágreda llegó a tener en su día hasta tres récords de España. Ninguno de ellos está ahora en vigor si bien en algún duraron casi 30 años.

El deportista soriano logró el récord de España, y al mismo tiempo récord de Europa, en su prueba por excelencia, el 1500 tanto al aire libre como en pista cubierta. El campeón agredeño lo logró en Zúrich en agosto de 1997 parando el crono en 3:28.95. Dicho récords de mantuvieron en vigor hasta 2013 y 2021. En 2013, el británico rebajaba en 14 centésimas ese récord de Europa al parar el crono en Mónaco en 3:28.81. Algo más se mantenía en vigor el récord de España ya que en 2021 Mo Katir lo fijaba en Mónaco en 3:28.76. En esta distancia, pero en pista cubierta, Fermín Cacho batía igualmente el récord de España en febrero de 1991 en Sevilla al fijar el crono en 3:35.29. Ese récord en pista se mantendría vigente hasta febrero de 1999 cuando Andrés Manuel Díaz lo fijaba en Grecia en 3:33.32.

Fermín Cacho junto a otros medallistas en Barcelona 92 en las instalaciones del Estadio de Montjuic.Jose Ayma Gonzalez

El campeón agredeño logró la plusmarca nacional en los 1000 metros en pista cubierta en septiembre de 1993 durante el Memorial Francisco Ramón Higueras celebrado en Andújar. El soriano paraba el crono en 2:16.15 que suponía récord de España. Esa marca se mantuvo en vigor hasta mayo de 2021 cuando el burgalés Jesús Gómez paraba el crono en 2:20.12 en el II Desafío de Nerja. El récord de España al aire libre en esta distancia lo tiene el cántabro Mohamed Attaoui que en junio de 2024 paró el crono en Bilbao en 2:15.03.

Fermín Cacho lograba también el récord de España de 1000 metros en pista cubierta. Ese récord, 2:20.18, lo lograba un 14 de febrero de 1992 en Madrid, unos meses antes de coronarse campeón olímpico en Barcelona 92. Este récord se mantuvo en vigor hasta enero de 2016 cuando, curiosamente un ex pupilo de Enrique Pascual Oliva (entrenador de Fermín Cacho), como era Manuel Olmedo para el crono en 2:18.24 en el Centro de Tecnificación Deportiva de Antequera. El récord del campeón agredeño era superado 24 años después. El récord de España en esta distancia se fijó hace apenas unas semanas, en enero de 2025, en Antequera escenario en el que Mariano García paraba el crono en 2:16.25 superando así su propio récord de España conseguido unos meses antes.

El tercer récord de España conseguido en su día por Fermín Cacho llegó en una distancia y especialidad que no es la suya como son los 3000 metros lisos. En este caso, en pista cubierta, el soriano paraba el crono en Stuttgart en febrero del 96 en 7:36.61. Dicho récord estuvo en vigor durante siete año ya que en febrero de 2003, en Sevilla, Alberto García paraba el crono en 7:32.97, en su momento récord de Europa. El récord de esta distancia lo posee en la actualidad Adel Mechaal, quien paró el crono en febrero de 2022 en Nueva York en 7:30.82.

Récord de España en 1500 en los Juegos Olímpicos

Atletas sorianos poseen en la actualidad algún récord de España. Sin duda alguna, el más significativo e importante es el que Marta Pérez Miguel posee en 1500, récord logrado durante las semifinales de los pasados Juegos Olímpicos de París. En esa semifinal, la campeona soriana hacía un carrerón que no le permitía clasificarse para la final si bien paraba el crono 3:57.75, mejorando en dos segundos la anterior plusmarca nacional que estaba en manos de Natalia Rodríguez desde 2005.

Este no es el único récord de España que posee Marta Pérez ya que hace aproximadamente un año en los Millrose Games de Nueva York paraba el crono en 4:23.88 estableciendo la plusmarca nacional de la milla en pista.

Los atletas soriano tienen otro récord de España en vigor. En este caso lo firmó el fondista Daniel Mateo en el Estadi Olímpic Camilo Cano La Nucía en abril de 2021. El entonces pupilo de Enrique Pascual Oliva se disponía a afrontar el récord de la hora que estaba en posesión de Mariano Haro desde 1975. Tras una hora sobre la pista, Daniel Mateo recorría una distancia de 20,597 kilómetros, unos 100 metros más que la distancia recorrida en su día por el campeón palentino.

Dani Mateo logró el récord de la hora en abril de 2021 - MARIO TEJEDOR

Un español especialista en maratones internacionales

Abel Antón es uno de los campeones del atletismo soriano que, al margen de sus dos títulos mundiales entre otros, posee alguna curiosidades. Entre ellas, el haber ganado varios maratones internacionales y ser el único español que lo ha hecho como ocurre con las pruebas de Berlín y Londres.

De esta forma en 1996 participaba en el maratón de Berlín, prueba que en el año anterior ya había sido dominada por corredores africanos. El soriano la ganaba marcando un tiempo de 2h:09:15. Dos años más tarde se presentaba en el maratón de Londres con idéntico resultado, primero en la línea de meta, con un tiempo de 2h07:57 siendo igualmente el único español que ha ganado esta prueba. Entre medias, en 1997, Abel Antón participaba en el Maratón de las Cerezas de la ciudad sur coreana de Gyeongju, escenario en el que igualmente se proclamaba campeón con un tiempo de 2h12:37.

Abel Antón con la corona de campeón en uno de sus títulos mundiales de maratón.HDS

David José Pineda suma el último de los récords del atletismo soriano. En la prueba de los 200 metros a principios de marzo de 2026, se proclamó campeón del mundo Virtus, con récord mundial incluido, en pista cubierta en la cita que celebrada en Ourense. El soriano paró el crono en unos espectaculares 21.73 para pulverizar el anterior registro de 21.83 que era la mejor marca del planeta.