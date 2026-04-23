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Baloncesto

El 3x3 toma el San Andrés

Más de cien partidos se disputan en el día de la Comunidad

El CSB estará con varios equipos en el San Andrés.

El CSB estará con varios equipos en el San Andrés.HDS

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El CSB está representado con varios equipos de distintas categorías como son los júnior masculinos y femeninos, los cadete masculinos y los infantiles femenino.

Son más de 100 partidos los que se disputan y en el San Andrés de Soria donde se reúnen, en una gran jornada de basket, los mejores jugadores federados en la competición 3x3 de Castilla y León, integrantes de clubes como San Pablo Burgos, Real Valladolid, Perfumerías Avenida y muchos otros.

Los equipos clasificados en función de los resultados de hoy y de la puntuación obtenida en los anteriores Open jugados en otras delegaciones, disputarán este domingo 26 la gran FINAL en Salamanca. La jornada, organizada por la Federación de baloncesto de Castilla y León, comienza a las 10.00 horas y se prevé que termine alrededor de las 19.00 horas con las finales de la jornada.

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