Baloncesto
El 3x3 toma el San Andrés
Más de cien partidos se disputan en el día de la Comunidad
El CSB está representado con varios equipos de distintas categorías como son los júnior masculinos y femeninos, los cadete masculinos y los infantiles femenino.
Son más de 100 partidos los que se disputan y en el San Andrés de Soria donde se reúnen, en una gran jornada de basket, los mejores jugadores federados en la competición 3x3 de Castilla y León, integrantes de clubes como San Pablo Burgos, Real Valladolid, Perfumerías Avenida y muchos otros.
Deportes
El CSB Semillas Adolfo Martínez pierde y confirma su descenso a Segunda División
Heraldo-Diario de Soria
Los equipos clasificados en función de los resultados de hoy y de la puntuación obtenida en los anteriores Open jugados en otras delegaciones, disputarán este domingo 26 la gran FINAL en Salamanca. La jornada, organizada por la Federación de baloncesto de Castilla y León, comienza a las 10.00 horas y se prevé que termine alrededor de las 19.00 horas con las finales de la jornada.