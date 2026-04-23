El 3x3 toma el San Andrés

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB está representado con varios equipos de distintas categorías como son los júnior masculinos y femeninos, los cadete masculinos y los infantiles femenino.

Son más de 100 partidos los que se disputan y en el San Andrés de Soria donde se reúnen, en una gran jornada de basket, los mejores jugadores federados en la competición 3x3 de Castilla y León, integrantes de clubes como San Pablo Burgos, Real Valladolid, Perfumerías Avenida y muchos otros.

Los equipos clasificados en función de los resultados de hoy y de la puntuación obtenida en los anteriores Open jugados en otras delegaciones, disputarán este domingo 26 la gran FINAL en Salamanca. La jornada, organizada por la Federación de baloncesto de Castilla y León, comienza a las 10.00 horas y se prevé que termine alrededor de las 19.00 horas con las finales de la jornada.