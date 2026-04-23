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Balonmano

El BM Soria celebrará su VI Campus de Verano del 6 al 10 de julio

El club amarillo ha abierto el plazo de preinscripción para una edición que permitirá mayor flexibilidad que en ediciones anteriores. Tendrá un campus de tecnificación para jóvenes de 10 a 18 años y otro de iniciación para jóvenes de hasta 9 años

Un grupo de participantes en un Campus del BM Soria.

Un grupo de participantes en un Campus del BM Soria.MARIO TEJEDOR

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El Club Balonmano Soria calienta motores de cara a su Campus de Verano 2026, una de las citas ya consolidadas dentro del calendario deportivo estival en la ciudad, que se celebrará los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio en el Polideportivo San Andrés.

El campus está dirigido a jóvenes de diferentes edades, con dos programas diferenciados: un Campus de Tecnificación para participantes de entre 10 y 18 años, enfocado en la mejora técnica y táctica, y un Campamento de Balonmano para niños y niñas de hasta 9 años, centrado en la iniciación deportiva y el disfrute del juego.

Cartel del VI Campus de verano del club amarillo.

Cartel del VI Campus de verano del club amarillo.HDS

Como principal novedad en esta edición, el club introduce un formato más flexible que permitirá a las familias elegir entre dos modalidades: Solo en horario de mañana (de 8:30 a 13:30 horas) o jornada completa con actividades de mañana y tarde (de 8:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:30 horas). Esta iniciativa responde al objetivo del club de facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival.

El programa del campus combinará entrenamientos de balonmano en pista y playa con actividades complementarias como piscina, excursiones y dinámicas lúdicas, configurando una experiencia integral tanto en lo deportivo como en lo social.

El campus está organizado por el Club Balonmano Soria y contará con entrenadores de la RFBM, lo que garantiza un entorno de aprendizaje seguro y de calidad para todos los participantes.

En cuanto a los precios, el coste será de 150 euros en modalidad de mañanas y 250 euros en jornada completa, incluyendo en ambos casos desayunos y actividades. Además, se aplicará un 10% de descuento para hermanos.

Las preinscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del código QR incluido en el cartel oficial del campus o mediante el siguiente enlace.

Desde el Club Balonmano Soria se destaca que esta iniciativa “busca seguir fomentando la práctica del balonmano en la ciudad, ofreciendo a los más jóvenes una alternativa saludable, formativa y divertida durante el verano, además de reforzar los valores de equipo, esfuerzo y convivencia que caracterizan a la entidad”.

Con esta propuesta, el club continúa consolidando su apuesta por el deporte base y su compromiso con la sociedad soriana, ampliando su actividad más allá de la competición oficial.

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