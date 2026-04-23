El BM Soria celebrará su VI Campus de Verano del 6 al 10 de julio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Balonmano Soria calienta motores de cara a su Campus de Verano 2026, una de las citas ya consolidadas dentro del calendario deportivo estival en la ciudad, que se celebrará los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio en el Polideportivo San Andrés.

El campus está dirigido a jóvenes de diferentes edades, con dos programas diferenciados: un Campus de Tecnificación para participantes de entre 10 y 18 años, enfocado en la mejora técnica y táctica, y un Campamento de Balonmano para niños y niñas de hasta 9 años, centrado en la iniciación deportiva y el disfrute del juego.

Cartel del VI Campus de verano del club amarillo.HDS

Como principal novedad en esta edición, el club introduce un formato más flexible que permitirá a las familias elegir entre dos modalidades: Solo en horario de mañana (de 8:30 a 13:30 horas) o jornada completa con actividades de mañana y tarde (de 8:30 a 13:30 y de 15:30 a 18:30 horas). Esta iniciativa responde al objetivo del club de facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival.

El programa del campus combinará entrenamientos de balonmano en pista y playa con actividades complementarias como piscina, excursiones y dinámicas lúdicas, configurando una experiencia integral tanto en lo deportivo como en lo social.

El campus está organizado por el Club Balonmano Soria y contará con entrenadores de la RFBM, lo que garantiza un entorno de aprendizaje seguro y de calidad para todos los participantes.

En cuanto a los precios, el coste será de 150 euros en modalidad de mañanas y 250 euros en jornada completa, incluyendo en ambos casos desayunos y actividades. Además, se aplicará un 10% de descuento para hermanos.

Las preinscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del código QR incluido en el cartel oficial del campus o mediante el siguiente enlace.

Desde el Club Balonmano Soria se destaca que esta iniciativa “busca seguir fomentando la práctica del balonmano en la ciudad, ofreciendo a los más jóvenes una alternativa saludable, formativa y divertida durante el verano, además de reforzar los valores de equipo, esfuerzo y convivencia que caracterizan a la entidad”.

Con esta propuesta, el club continúa consolidando su apuesta por el deporte base y su compromiso con la sociedad soriana, ampliando su actividad más allá de la competición oficial.