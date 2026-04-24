Doble duelo provincial con el ascenso, la promoción y el descenso en juego

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La antepenúltima jornada de la Regional Aficionados de Castilla y León se presenta más interesante que nunca este fin de semana. Es así porque hay un doble duelo provincial en el que está en juego el ascenso a Tercera, las plazas de play off de ascenso a esa categoría e, igualmente, la permanencia en la propia Regional Aficionados.

Con nueve puntos por delante, el Calasanz lidera la clasificación con seis puntos de ventaja sobre el San José. Esto quiere decir si el San José, que juega también por asegurar su presencia en el play off, pierde y el Calasanz gana estos últimos serían de forma matemática equipo de Tercera. Si ambos obtuvieran el mismo resultado el ascenso del Calasanz sería virtual. Con el gol average particular empatado, el general está en estos momentos a favor del Calasanz con un más tres. Aunque remoto y complicado, cabe la posibilidad de que, con esos seis puntos de renta con seis por delante, el Calasanz perdiera sus dos últimos compromisos (uno ante el colista) y el San José ganara los dos dándole además la vuelta al gol average. Lo dicho, una opción complicada.

Por partes, el primer duelo provincial del fin de semana tendrá lugar el sábado en el campo del San Juan de Garray. Allí, a las 16.00 horas, el equipo de Carlos Carramiñana recibe al Golmayo Camaretas. Estos últimos están fuera del descenso pero con la mosca tras la oreja por aquello de posibles arrastres que puedan tener lugar. De ahí que necesiten sumar puntos para escalar algún puesto en la clasificación en los choque que tiene pendientes ante San José, Villarcayo y Belorado.

Ya el domingo tiene lugar el segundo duelo, el que enfrenta al Sporting Uxama con el Calasanz en el Municipal Burgense a las 18.00 horas. Los locales han perdido la categoría y los calasancios, lo dicho, acarician con las yemas de los dedos la Tercera División.