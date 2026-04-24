El CSB Transler cierra su participación en la segunda fase con cinco victorias

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del Club Baloncesto Soria disputó una nueva jornada de competición en la que destacó el equipo infantil, CSB Tránsler, que logró su quinta victoria en la segunda fase de Primera División al vencer al C.D. Base. Estos fueron los resultados de la cantera soriana:

1ª División Masculina:

CSB INF TRANSLER 61 - CD BASE 52

Espectacular colofón final en primera división del equipo infantil soriano que cierra una segunda fase sobresaliente consiguiendo 5 victorias y acabando 3° en la clasificación final.

Partido con muchas emociones desplegadas en la cancha y muy intenso, que se decanta finalmente a favor de los sorianos por mínimos detalles y la aportación de los 12 jugadores en el logro de esta importante victoria. Destacar el trabajo defensivo de los locales a mitad de pista y la generación de numerosas buenas situaciones de tiro en el aspecto ofensivo gracias a la buena lectura de ventajas y espacios.

2ª División Masculina:

MARISTAS BURGOS A 58 - CSB INF. MAXICOLCHÓN 7

Último partido de la temporada que arrancó con unos primeros minutos sólidos por parte del CSB MAXICOLCHÓN que acabaron rápido y dieron paso a un parcial tremendo por parte de maristas en el primer cuarto dejando pocas opciones al equipo visitante.

En el segundo cuarto los sorianos lo pelearon a pesar de la inferioridad física con su rival, pero no fue suficiente y los locales acabaron cerrando el marcador antes de concluir la primera mitad. Partido marcado notablemente por la capacidad física, muy superior en el otro equipo.

En la segunda parte siguió esta superioridad y el equipo visitante pese a no bajar los brazos poco pudo hacer contra los de Burgos. Pese a la nueva derrota, es un equipo que tiene que estar orgulloso pues nunca han bajado los brazos pese a disputar partidos complicados y han entrenado cada día con ganas de disfrutar y mejorar.

CSB CAD FORGASA 60 - TIZONA B 71

Último partido de la temporada para los sorianos con 4 bajas en el equipo que condiciona bastante el partido.

El equipo supo aguantar el tipo hasta donde empezaron a fallar las fuerzas entrados ya en el último cuarto donde el equipo visitante se distanciaba en el marcador.

Los 8 jugadores (7+1 infantil) dieron el máximo durante los 40 minutos de juego y deben de estar muy orgullosos pues no se dejaron nada en el tintero y se esforzaron al máximo dadas las circunstancias. Pese a todo no fue suficiente y el equipo visitante se llevaba la victoria. Gran progreso del equipo y de todos sus jugadores este año gran año. El equipo debe de trabajar aspectos más individuales de cada uno de cara a la temporada que viene para seguir creciendo como equipo y como jugadores a nivel personal.

MARISTAS BURGOS B 44 - CSB CAD CODESIAN 81

Final de la liguilla donde los sorianos siguen con el pie firme sin perder comba añadiendo una nueva y abultada victoria de cara a conseguir su objetivo final de jugar la Final 4. Partido dominado de principio a fin por los sorianos gracias a un juego coral tanto en el aspecto defensivo como ofensivo. El equipo debe de seguir peleando a este nivel de cara a prepararse para los siguientes partidos donde se lo juega todo esta temporada.

CSB JUN BLANCO CAJA RURAL DE SORIA 53 - CB TIZONA B 94

Los sorianos sufrieron su última derrota en casa en este año en un partido que no comenzaba bien para los locales donde ya en el primer cuarto el equipo visitante se ponía por delante en el marcador (7/22).

En el segundo cuarto los sorianos consiguieron entrar en el juego con más acierto y pese a que los de Burgos seguían aumentando la ventaja al menos les plantaban cara.

Después del paso por el vestuario la situación no cambió y el equipo visitante seguía dominando el partido lo que finalmente hizo que se llevasen una abultada victoria. Buen porcentaje de acierto en la línea de tres de los sorianos con un 50% de canastas. Toca seguir trabajando para mejorar errores de cara a la siguiente temporada.

VENTA DE BAÑOS 83 - CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL DE SORIA 65

Último partido de liga regular del Junior masculino del CSB donde hubo una primera parte muy competida y una segunda donde la relajación. Pérdidas de balón no forzadas y el desacierto bajo el aro hizo que el equipo Palentino se llevara una cómoda victoria.

A los sorianos les toca preparar ya la segunda fase del campeonato, donde el equipo se engloba en el grupo 1 para la clasificación de la F4 junto a Juventud IMESA de Aranda, el CDSI de Valladolid y la CULTURAL LEONESA Colegio Leonés de León.

Minibasket Masculino Provincial:

MARISTAS de BURGOS 63 - CSB MIN. NOVATION 50

Último partido de liga para los alevines sorianos con derrota. Tras una primera parte igualada entre ambos equipos, el equipo soriano se vino abajo en una muy mala segunda parte dominada por demasiadas pérdidas de balón y fallos debajo de canasta. Además, el equipo rival tuvo un gran acierto de cara a canasta en sus ataques lo que les permitió distanciarse en el marcador.

Cabe destacar el gran último cuarto por parte de los sorianos, en el que el equipo apretó y presionó para intentar remontar, pero no fue suficiente. A pesar de la derrota hay que remarcar la gran temporada que han hecho los minis sorianos y su esfuerzo durante todo el año, que ha provocado una notable mejoría tanto individualmente como a nivel de equipo y que se ha podido disfrutar en las distintas canchas de la competición.

2ª División Femenina:

CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 54 - FDR BASKET 40

Último partido de liga de las sorianas del CSB con victoria trabajada en el derby local ante un equipo cuya propuesta baloncestística es la defensa zonal durante los 40 minutos de partido con un altísimo nivel de contactos. Desde el 8-2 al minuto 4 el CSB dejaba claro que querían llevarse el partido, y a base de paciencia y elaborar cada jugada, consiguieron la victoria en los 4 cuartos con un trabajo y esfuerzo encomiables de las chicas.

Balance más que positivo de la temporada de las infantiles del CSB, que a pesar de no haber conseguido el ambicioso objetivo del top 4; se ha creado un equipo capaz de competir los 40 minutos ante muy buenos rivales, gracias al trabajo y compromiso de las 10 integrantes de esta plantilla.

JUVENTUD MERKAMUEBLE 48 - CSB INF HOSPITAL LA TORRE 54

La mejor forma de cerrar la temporada posible para las integrantes del CSB ganando el último partido ante un rival muy duro y con las ideas claras en su juego. El partido fue un punto arriba un punto abajo para ambos equipos hasta la mitad del tercer cuarto donde un gran juego colectivo de las sorianas hizo que se fueran 6 arriba para empezar el último periodo, donde dos canastas consecutivas les permitieron irse a un +11, renta que supieron mantener hasta el final del partido para llevarse la victoria.

Gran segunda vuelta del equipo soriano mejorando el resultado de los partidos disputados contra casi todos los rivales y dándose a ver una gran mejora de todas las jugadoras las cuales han hecho un gran trabajo colectivo.

COLEGIO LEONÉS 80 - CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ 52

Segundo partido de la segunda fase para las sorianas donde se mantenían las esperanzas de alcanzar la Final Four. Partido contra un duro rival donde las chicas del CSB dieron todo de sí para intentar lograr la victoria.

La primera mitad fue totalmente igualada, salvo que ciertas imprecisiones y mayor efectividad de las leonesas, hizo que el marcador fuese 36-26 al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, se recortó distancia hasta que el mayor acierto de tres de las rivales y ciertas decisiones equivocadas, permitieron a las leonesas jugar con gran intensidad y dureza, lo que hizo decantar el marcador de su lado.

Las sorianas del CSB Martínez y Tríbez, en ningún momento bajaron los brazos y trataron de luchar todos los balones. El resultado final no hace mérito a lo visto en el parqué, pues hubo un muy buen trabajo de las chicas del CSB, que buscarán la victoria en el último partido de la temporada en casa