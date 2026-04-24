Open de baloncesto de Castilla y León 3×3 de clubes: fotos

Más de 100 partidos de baloncesto fueron los disputados en el San AndrésMONTESEGUROFOTO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El polideportivo de San Andrés acogió la última jornada -previa a la final- del campeonato autonómico de baloncesto 3×3 de clubes se disputaron más de un centenar de partidos desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la tarde. El Club Baloncesto Soria estuvo representado con varios equipos júnior masculinos, femeninos, cadete masculino e infantil femenino.

Son más de 60 equipos y 200 jugadores los que disputaron la competición, con los mejores jugadores 3×3 de Castilla y León, integrantes de clubes como San Pablo Burgos, Real Valladolid, Perfumerías Avenida y muchos otros. Los equipos clasificados por la puntuación obtenida en los anteriores Open, disputarán el domingo 26 la final en Salamanca.