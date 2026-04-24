Doble derrota del C.V. Sporting en la fase de ascenso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Sporting Santo Domingo Moreno Sáez ha perdido los dos primeros encuentros de la fase de grupo de la fase de ascenso que se celebra en Elche. Los sorianos cedieron en su primer encuentro ante Universidad de Granada y el segundo ante los locales del C.V. Elche. El equipo de dirige Álvaro Hernández disputa el sábado el tercer partido ante Hospitalet.

El Moreno Sáez Sporting no pudo comenzar con buen pie su participación en la Fase Final de la Primera División Masculina, en cuyo primer encuentro cayó por 1-3 (20-25, 20-25, 25-19 y 20-25) ante la Universidad de Granada. En el otro encuentro del Grupo A disputado en la matinal del viernes, el Club Voleibol Elche le ganó por 3-0 (25-14, 25-17 y 25-19) al Hidropres CEV L’Hospitalet de Barcelona. El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo tendrá como rival, en la segunda jornada, al organizador de la Fase Final y campeón de la Copa del Rey en 2003. Este duelo se disputará a las 19:30 horas en el Palacio de los Deportes UMH. Los sorianos se despedirán de la fase de grupos el sábado, a las 9:30 horas, en el choque que les medirá al Hidropres CEV L’Hospitalet.

La regularidad de la Universidad de Granada en su juego se vio complementada por las concesiones que el Moreno Sáez Sporting le realizó durante todo el duelo, pero especialmente en las dos primeras mangas. Álvaro Hernández pidió su primer tiempo muerto con 9-11 en el marcador en vistas de que el arranque de su equipo no era el esperado. En ningún momento se acercaron los sorianos en el electrónico, lo mismo que en la segunda manga. Sólo en el tercer set se vio al verdadero Moreno Sáez Sporting. De inicio jugaron Sergio Pascual, Pablo Mugarza, Dani Martín, Raúl Pascual, Álex Gómez y Rubén Bahón. Los líberos han sido Alvaro Hernández y Pablo Blanco. También han intervenido Dani González, Fernando Ormazábal y Mateo San Juan. La expedición soriana en Elche la completa Aarón Molina.

En el segundo encuentro de la primera jornada de competición los sorianos se midieron al C.V. Elche en un compromiso que se decantó por 3-0 para el equipo ilicitano por resultado de 25-17, 25-22 y 25-22. El C.V. Elche lidera el Grupo A de la fase de ascenso al haber ganado los dos partidos disputados. Universidad de Granada y Hospitalet suman un triunfo cada uno.