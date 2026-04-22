El C.V. Sporting quiere acabar la temporada a lo grande

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Sporting Soria Santo Domingo Moreno Sáez vela armas de cara al último sprint de la temporada, un sprint con el que quieren poner el broche de oro al curso 25-26. A partir del viernes el grupo que dirige Álvaro Hernández disputa en Elche la fase de ascenso a Superliga 2, una cita a la que acuden con el reto de ganar el mayor número de partidos posibles.

Los sorianos se ganaron una plaza en la fase de ascenso tras finalizar primeros del Grupo A de Primera División. En la fase que se disputa en Elche hay un doble premio a la vista. Por un lado, proclamarse campeones de Primera División de la temporada; por otro lado ganarse una plaza en la Superliga 2, categoría previa a la máxima competición del voleibol nacional y categoría que ya conoce el equipo soriano.

La fase de ascenso de Elche se disputa en dos grupos de cuatro equipos en la que los dos primeros de cada uno pasan a semifinales y una hipotética final y los dos últimos luchan por los puestos que van del quinto al octavo. En cualquier caso, los seis primeros clasificados de la fase se ganan el derecho al dar el salto de categoría.

«La verdad es que vamos con ganas de disputar la fase de ascenso. Hemos tenido un mes de parón en la competición y es un mes en el que hemos estado entrenando. Tenemos ganas competir de nuevo», explica el técnico del C.V. Sporting, Álvaro Hernández. El preparador de los sorianos señala que su equipo acude a la cita con el ánimo «de ganar todos los partidos», y explica que «si nos imponemos en cinco encuentros mejor que si lo hacemos en cuatro». «Cuánto más arriba finalicemos mejor, vamos con la idea de competir que es algo que nos hemos ganado», significa.

Después de estudiar a los rivales que hay en la fase, el preparador de los sorianos considera que no hay «un equipo que destaque por encima de otro, hay equipos muy parejos, cada uno con su forma de jugar y con un nivel muy similar», por lo que expresa que «si se trabaja bien, podemos hacer algo bonito».

El equipo soriano apura en Soria sus entrenamientos para viajar el jueves de cara a afrontar una fase en tierras alicantinas que arranca el viernes con un doble compromiso. El C.V. Moreno Sáez se estrena jugando ante Universidad de Granada, equipo que fue primero en el Grupo D. «Universidad de Granada es un equipo que no tiene grandes individualidades. Tiene una distribución muy similar y habrá que estar muy atentos. Durante toda la fase de Liga se ha caracterizado por ser un equipo muy regular en el que aportan todos los jugadores», destaca Álvaro Hernández.

Ese mismo viernes, ya por la tarde, el equipo soriano disputa su segundo compromiso de preparación, quizás el más complicado de la primera fase por el hecho de medirse a un C.V. Elche que juega en casa. El equipo ilicitano se clasificó para la misma como segundo del Grupo C. «C.V. Elche tiene en sus filas a dos jugadores que marcan diferencias en el equipo. Se trata de un receptor y un central a los que tenemos que estar muy atentos», apunta el preparador sportinguista.

El último encuentro de la primera fase la disputaría el equipo que dirige Álvaro Hernández el sábado por la mañana ante el CEV Hospitalet, segundo clasificado del Grupo B. «Es un equipo que tiene un receptor que tira bastante. Es un equipo con experiencia que no se arruga. Si el balón llega a ese receptor puede hacer daño por el centro», apunta Álvaro Hernández quien viaja a Alicante con la plantilla al completo toda vez que Sergio ha podido completar esta semana los entrenamientos.

C.V. Oviedo, V.P. Madrid, Paterna Liceo y C.V. Portol son los cuatro equipos que militan en el Grupo B de esta fase de ascenso y de ahí saldrá uno de los rivales de los sorianos en la segunda fase de competición.