El C.V. Sporting termina octavo en la fase de ascenso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Moreno Sáez Sporting se despide de la Fase Final de la Primera División Masculina de Elche (Alicante) sin lograr ninguna victoria. El equipo soriano perdió por 3-1 (39-37, 18-25, 25-19 y 25-20) ante el Club Voleibol Oviedo en el partido que determinaba qué equipo eludía la última plaza de la clasificación final. Un interminable primer parcial (39-37 a favor del Oviedo en 38 minutos) abrió un duelo en el que el juego del Moreno Sáez Sporting tampoco se pareció al que le permitió proclamarse campeón del Grupo A de la Primera División Masculina, con dieciocho victorias y cuatro derrotas. De hecho, los sorianos han perdido los mismos partidos en dos días de la Fase Final como en los seis meses -de octubre a marzo- que duró la liga regular en la Primera División.

Tuvieron opciones los sorianos de vencer en el primer set, en el que mandaban en el marcador por 21-23 y 23-24, pero que, tras un largo intercambio de aciertos y errores, se desequilibró a favor del Club Voleibol Oviedo. El Moreno Sáez Sporting dominó a su rival desde el primer punto en el segundo juego, el más plácido de todos los que ha disputado en Elche. Lejos de mantener la intensidad en la tercera manga, un parcial de 6-0 de salida les allanaría a los asturianos su camino hacia el 2-1. Algo más de igualdad existió en el cuarto juego, en el que el cansancio hizo mella en ambos equipos. Tres de los jugadores del Moreno Sáez Sporting (los receptores Daniel Martín y Raúl Pascual y el opuesto Pablo Mugarza) han disputado íntegros los cuatro partidos del Moreno Sáez Sporting en Oviedo.

Frente al Club Voleibol Oviedo actuó como líbero, junto a Pablo Blanco, el todavía juvenil Mateo Sanjuán y no pudo saltar a la cancha el colocador Sergio Pascual, lesionado por la mañana -esguince de tobillo- en el último partido de la fase de grupos. También han estado presentes en Elche otros seis jugadores: Daniel González, Fernando Ormazábal, Álex Gómez, Rubén Bahón, Aarón Molina y el propio Álvaro Hernández. Con esta discreta actuación en Elche -cuatro tropiezos en cuatro partidos- termina para el Moreno Sáez Sporting una temporada en la que rindió por encima de lo previsto en la liga regular y por debajo de lo esperado en la Fase Final, en la que se ponían en juego seis billetes para jugar en Superliga 2 la próxima temporada.