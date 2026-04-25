El C.V. Sporting Moreno Sáez luchará por la séptima plaza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Moreno Sáez Sporting luchará por la séptima y octava posición en la Fase Final de la Primera División Masculina que se desarrolla hasta el domingo en Elche (Alicante) y en la que ya ha sufrido tres derrotas consecutivas. A los tropiezos del viernes frente a la Universidad de Granada (3-1) y el Club Voleibol Elche (3-0), se ha unido el de este sábado por 3-0 (25-18, 25-21 y 25-15.) ante el Hidropres CEV L’Hospitalet de Barcelona.

El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo sólo había perdido cuatro partidos en veintidós jornadas de la liga regular y no se ha encontrado con su juego en ningún momento de la Fase Final, en la que se decide qué seis equipos ascienden a Superliga 2. El partido por el séptimo puesto, ante un rival todavía por decidir, se disputará este sábado, a las 17.00 horas.

Al igual que ocurriera en los dos duelos del viernes, el Moreno Sáez Sporting no llegó a entrar en juego en ningún momento y nunca dio la sensación de que fuera a poner en apuros al Hidropres CEV L’Hospitalet. Sus remotas opciones de provocar un triple empate y acceder a semifinales pasaban por ganarle en tres mangas a un rival que, después de perder en el estreno por 3-0 ante el Club Voleibol Elche, había superado con gran claridad (también por 3-0) a la Universidad de Granada.

Las posibilidades matemáticas de clasificarse para semifinales se esfumaron en el momento en el que el Moreno Sáez Sporting perdió el primer set por 25-18. La nota negativa del duelo la protagonizó el colocador Sergio Pascual, que volvió a lesionarse en su tobillo izquierdo mediado el tercer parcial.