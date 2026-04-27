Abierto el plazo de inscripción para participar en el XX Torneo Popular

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Han sido varios meses los que han invertido de nuevo los miembros de la Delegación Soriana y el Club Badminton Soria, para que vea la luz una nueva edición del Torneo Popular de Bádminton. En este año de 2026 se celebrará la vigesimosegunda edición a lo largo de los próximos días 23 y 24 de mayo en el Pabellón Fuente del Rey de la capital.

Tras el éxito del modelo de torneo, la organización ha optado por mantener la mayoría de los aspectos, implementando pequeñas modificaciones que son recogidas por las sugerencias de los jugadores participantes.

El plazo de inscripción ha quedado abierto desde este mismo lunes hasta las 15 horas del próximo viernes 15 de mayo para que, a partir de ese momento, los organizadores dispongan del tiempo suficiente para elaborar los cuadros de juego y los horarios de los encuentros.

La inscripción y pago de la prueba, cuyo importe será de 10 euros, se realizará íntegramente en la página web del Club Bádminton Soria: www.badmintonsoria.com. En esta edición, en el proceso de pago, los participantes podrán elegir entre tarjeta bancaria o Bizum.

Todo participante que elija participar en las dos modalidades posibles, disputarán al menos cuatro encuentros, recibirán una camiseta y el obsequio de una bolsa con diversos productos. La única restricción que se exige a los jugadores es que no hayan disputado competición federada en los últimos tres años en la categoría absoluta, para incentivar la esencia popular de esta competición.

Inicialmente, y siempre dependiendo de la inscripción, el torneo se desarrollará en dos jornadas de sábado y en la matinal del domingo con la tradicional entrega de trofeos y el sorteo de cheques-regalo entre todos los participantes.

La celebración de este torneo, además de la participación de la Delegación Soriana y del Club Bádminton Soria, se puede llevar a cabo gracias al respaldo de instituciones privadas y públicas y de los medios de comunicación. Tras este esfuerzo previo, son los amantes de este torneo los que deben participar en el mismo dado que son la pieza clave para revivir ediciones posteriores.