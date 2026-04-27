La Escuela de Caza de Castillejo realiza un seminario de adiestramiento de perros

El curso de adiestramiento de perros de caza tendrá lugar en Castillejo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación Española de Caza (RFEC), a través de su Escuela Española de Caza, celebrará los próximos 6 y 7 de junio de 2026 un seminario de adiestramiento de perros de caza orientado a la competición en el Centro Integral de Estudios y Prácticas Cinegéticas de Castillejo de Robledo (Soria).

Este curso está diseñado para todos aquellos aficionados que quieran dar el salto e iniciarse o perfeccionar sus conocimientos en las bases del adiestramiento aplicado a disciplinas como San Huberto, caza práctica o perros de muestra, con un enfoque práctico y orientado a la competición.

Cartel de la prueba de caza.HDS

El seminario contará con la coordinación de los profesores del Aula Canina de la RFEC, Víctor Martínez Esandi y Jesús Barroso de la Iglesia, y combinará formación teórica con trabajo real en campo.

Durante las 12,5 horas lectivas, los participantes abordarán aspectos clave del adiestramiento, desde la preparación inicial del perro hasta la aplicación práctica en situaciones reales de caza y de competición. La formación se desarrollará en formato intensivo de fin de semana, con sesiones teórico-prácticas y trabajo directo con los perros.

El curso cuenta con un número limitado de plazas, entre 12 y 20 alumnos, para garantizar una enseñanza personalizada y de calidad. Los asistentes deberán acudir con su perro (a partir de 5 meses) y con la licencia federativa en vigor.

El precio de inscripción es de 160 euros para antiguos alumnos y 200 euros para nuevos participantes, e incluye formación completa, documentación, comida del sábado, cafés de media mañana y diploma acreditativo.

Con esta iniciativa, la RFEC continúa reforzando su apuesta por la formación cinegética de calidad, poniendo el foco en uno de los pilares fundamentales de la caza con perro: el adiestramiento responsable, eficaz y orientado al bienestar animal y al rendimiento en campo.