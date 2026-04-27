El C.D. Golmayo Camaretas femenino organiza jornadas de puertas abiertas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas femenino, tras lograr el subcampeonato en la liga regional Doble G, inicia su captación de jugadoras durante los últimos días de abril y hasta acabar mayo en el campo municipal de la urbanización. Dichas jornadas tendrán lugar los lunes y jueves de 20.00 a 21.30 horas.

Las balagueras llevan una trayectoria ascendente e imparable, tras 3 años solo de vida, han conseguido liga en provincial, copa diputación y segunda posición en regional. Y, quieren continuar creciendo para tener un proyecto sólido.

Su entrenador, Alfonso Peral, comenta: "Hemos visto que tener jugadoras sorianas y rematar con algunas jugadoras de fuera es la clave para mantener el bloque". Por su parte, su segundo, Dani Menéndez, recalca la importancia de mezclar juventud con veteranía para tener un juego y un equipo equilibrado.

El cuerpo técnico lleva meses en conversaciones con futuros fichajes, los cuales esperan materializar en breves. Pero, por otro lado, quieren seguir viendo a jugadoras a través de los entrenamientos de puertas abiertas durante este tiempo.