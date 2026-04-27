Enrique Flores, del Club Kickboxing Soria, campeón de España adaptado

El soriano durante su participación en el Campeonato de España.CLUB KICKB

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El deporte soriano celebra un nuevo éxito nacional gracias a la brillante actuación de Enrique Flores, integrante del Club Kickboxing Soria, quien se ha proclamado Campeón de España de Kickboxing Adaptado.

El campeonato nacional se disputó el pasado fin de semana en la localidad de La Nucía (Alicante). Flores acudió a la cita formando parte de la selección de Castilla y León de Kickboxing, tras haber demostrado su gran nivel previamente en el torneo regional.

Compitiendo en la modalidad de deficiencia visual V2, el deportista realizó un ejercicio de golpeo de manoplas en el que la coordinación con su entrenador es fundamental; este le va guiando para ejecutar cada movimiento, simulando un combate real con un adversario.

Su ejecución sobre el tapiz fue muy precisa, logrando convencer a los jueces de manera unánime. Las puntuaciones obtenidas reflejan la solvencia de su trabajo, con valoraciones de 7.8, 7.8, 7.9 y 7.5.

Este triunfo supone la medalla de oro para el deportista y un reconocimiento al esfuerzo y la disciplina que mantiene en el Club Kickboxing Soria. Con estas puntuaciones, Enrique Flores no solo se sube a lo más alto del podio, sino que se consolida como una de las figuras más sólidas de la disciplina a nivel nacional dentro de su categoría, aportando un éxito decisivo para la selección castellanoleonesa.

La victoria de Flores en tierras alicantinas pone de relieve la importancia del deporte inclusivo y sitúa a Soria en el mapa del kickboxing adaptado de máximo nivel.