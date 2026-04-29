El logro histórico del C.D. Calasanz

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz logrará este viernes un hito histórico para el modesto club soriano. Por primera vez en sus casi 40 años de vida (cumplirá 40 en 2027), logrará el ascenso a Tercera División tras una temporada redonda que culminará con el compromiso que tiene lugar el día 1 en el José Andrés Diago, a partir de las 17.00 horas ante el C.D. Espinar-San Rafael.

El líder del Grupo A en la Regional Aficionados necesita un punto ante el colista para certificar ese salto de categoría y celebrar su 40 aniversario en categoría nacional. "El año que viene cumplimos 40 años. Es una cifra redonda para celebrar en Tercera División. Durante estos años hemos alternado categoría provincial y regional y el hito de jugar en categoría nacional nos hace mucha ilusión", relata el presidente del C.D. Calasanz, Gonzalo Irigoyen.

La actual junta directiva del club calasancio tomó los mando de la entidad hace aproximadamente tres años. Se trata de ex jugadores del club a los que históricos de la misma con Ángel Calvo Córdova, uno de los alma máter de la entidad, les pidieron echar una mano. "Lo que hemos hecho es aportar nuestra experiencia e intentar que el club siga creciendo", explica Irigoyen.

Este viernes el primer equipo dará el salto a Tercera, el juvenil B ha ganado la Liga Provincial y el equipo cadete ascendió al Primera Regional. "El secreto del éxito es compromiso, trabajo e ilusión. Contar con un grupo de profesionales desde el punto de vista deportivo, con jugadores y entrenadores que han hecho piña, que han generado un vínculo, un compromiso de entrenar salvaje de 20 ó 22 jugadores donde el ambiente es espectacular", expresa el presidente del club calasancio quien extiende ese compromiso a categorías inferiores de la entidad.

La entidad calasancia tiene todo preparado para el viernes por la tarde. Antes de la celebración deben disputar un encuentro en el que tendrán el lógico respeto por el rival que está enfrente. "Jugamos ante un rival al que en la ida se le ganó 0-6 y el equipo acumula una vuelta y tres partidos in perder. El apoyo de la afición en El Burgo ya fue espectacular y se cumplen todas las condiciones para que podamos conseguir el punto que necesitamos", señala Gonzalo Irigoyen.

Para la celebración se tienen programados actos con los jugadores, habrá hinchables para que los más jóvenes de la entidad pueda recordar el hito histórico y una pequeña verbena. "Es el momento de celebrar que es lo que toca. Los más veteranos ya nos trasmite que disfrutemos del éxito, que la Tercera División es una categoría nacional, una categoría más exigente y complicada", apuntan desde la presidencia del equipo calasancio.

El Calasanz ascenderá a Tercera División este viernes y no conviene olvidar que el éxito para el fútbol soriano puede ser doble. El C.D. San José ha garantizado su presencia en la fase de ascenso a Tercera División. Los Carlos Carramiñana necesitan un punto para asegurar la segunda plaza, dos para ser el mejor segundo de los dos grupos, y así tener el factor campo en una fase de ascenso donde a buen seguro contará con el apoyo de la afición soriana.