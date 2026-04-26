El Calasanz es equipo virtual de Tercera División

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasasanz está a nada de hacer historia. Hacer historia en forma de ascenso a Tercera División, una categoría del fútbol nacional de la que ya forma parte de forma virtual. El equipo que dirige Fran Valero, que ha estado acompañado por sus aficionados, se ha impuesto esta tarde al Sporting Uxama por 0-4 dando ese paso casi definitivo para el salto de categoría.

Once del Calasanz sobre el verde del Municipal Burgense.@calasanzsoria

Con esta victoria el equipo calasancio se mantiene al frente de la Regional Aficionados con seis puntos sobre el C.D. San José cuando quedan seis puntos por disputarse. El gol average entre ambos equipos está igualado pero el general, tras la goleada de hoy, se ha inclinado un poco más para el conjunto calansancio. Y de ahí ese ascenso virtual y de ahí igualmente las reservas hasta el próximo viernes, cuando los de Fran Valero, a partir de las 17.00 horas en el José Andrés Diago, reciban al C.D. Espinar-San Rafael, colista del grupo.

En el duelo provincial ante el Sporting Uxama, los visitantes estuvieron más acertados que los sportinguistas en la primera mitad donde los locales se encontraron con el acierto bajo palos de Mínguez. A los 12 minutos Héctor adelantaba a los visitantes tras una buena acción personal de Pablo Sanz. Héctor volvía a ver puerta en el minuto 30 tras una diagonal al interior del área de Madrigal y con 0-2 se llegaba al descanso. En la reanudación, era Baciero quien de cabeza daba la puntilla al partido haciendo el tercero. La cuenta anotadora del Calasanz la cerraba Guillermo en el 90.

El Calasanz ha demostrado ser un líder sólido esta temporada en la Regional Aficionados como sólido está siendo el San José en la segunda vuelta. El equipo de Carlos Carramiñana es el otro conjunto soriano que sueña con el ascenso a Tercera División toda vez es segundo de grupo y ya ha asegurado su presencia en la fase de ascenso a esa categoría.