Las nuevas Adidas Adizero del récord del mundo de maratón: menos de 100 gramos, 500 euros y una joya tecnológica

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

"La tecnología no sustituye al esfuerzo, pero mejora tus resultados". Estaban llamadas a ocupar un lugar en el olimpo de las zapatillas pero se han convertido en la reina de las deportivas para pruebas de fondo. No hay atleta profesional o runner amateur que no hay oído hablar de ellas. Y posiblemente que, salvo un contrato profesional que lo impida, quiera probarlas o, al menos, la intención. Y eso que todavía no han salido al mercado. (Lo hacen este jueves día 30).

La zapatilla con el nuevo récord del Mundo de maratón.Captura de pantalla de la página web de Adidas

Recuerden estos números, la cifra mágica de 1.59:30. Es el tiempo que tardó Sebatian Sawe en cruzar la línea de meta de la pasada maratón de Londres. En volar sobre el trazado londinense, en bajar de las dos horas en la prueba de maratón, en establecer un nuevo límite al cuerpo humano. En correr la segunda parte de la prueba en ritmos de 5.000 metros, tal y como señalaba el dos veces campeón del Mundo en la distancia el soriano Abel Antón. "Corrieron mucho en la segunda parte del maratón donde es casi imposible correr tanto. Corrieron mucho en la segunda parte del maratón donde es casi imposible correr tanto", recordaba el campeón de las maratones de Londres en 1998 y del maratón de Berlín en 1996.

La nueva reina del asfalto, esas zapatillas con las que Sebastian Sawe estableció una nueva plusmarca mundial son las Adidas Adizero Adios Pro EVO 3, la nueva joya tecnológica de la multinacional alemana, que sale este jueves a la venta por 500 euros y cuya puesta de largo en Londres no pudo ser más satisfactoria. Un empujón publicitario para la marca comparable, quizás solo quizás porque eran otros tiempos, con las cuatro medallas de oro logradas por Jesse Owens ante las narices de Hitler. Adi Dassler, fundador de Adidas, convenció al campeón norteamericano para que compitiera con el modelo Waitzer, una revolución de la época cuyo resultado fue un pescozón al régimen que quería demostrar al mundo la supremacía de la raza aria.

¿Qué hacen tan especiales a las Adizero Adios Pro EVO 3? El modelo es fruto de tres años de investigación de la marca y una de las peculiaridades es su peso, 99 gramos. Es la primera zapatilla deportiva del mercado que logra bajar de los 100 gramos aunque, sin duda, su verdadero secreto parece residir en la tecnología aplicada por la firma alemana. Por un lado, la tecnología Lightstrike Pro que, como especifica la marca alemana en su web, "ofrece una amortiguación ultraligera con un gran retorno de energía, pensada para rendir al máximo", una tecnología que se combina con la tecnología Energrym de fibra de carbono que aporta a la zancada "mayor firmeza e impulso". La zapatilla tiene un perfil de 37 milímetros de ese material que amortigua e impulsa bajo el talón, y 33 en el antepié con 4 mm de drop. "La suela de goma garantiza un buen agarre y tracción en los días de competición, así que son una opción imprescindible para el running. Ponte esta zapatilla y prepárate para sacar lo mejor de cada carrera", expresa la marca en su página web.

"La clave de todo son las zapatillas, ahora es como llevar uno muelles, te amortiguan mucho más y no te cansas tanto. La verdadera evolución son las zapatillas. De una zapatilla normal a una de placa de carbono hay mucha diferencia. Si te amortiguan más no te cansas tanto, recuperas mucho más. En competición te pasa igual y te alarga la zancada por lo que avanzas unos metros por kilómetro", explicaba Abel Antón sobre estas zapatillas de fibra de carbono de la Adizero Pro EVO 3 es la reina indiscutible desde el pasado domingo.