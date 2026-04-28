Abel Antón, ante el récord del mundo de maratón: "La clave son las zapatillas, es como llevar muelles"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El pasado domingo el mundo del atletismo vivió un hecho histórico al establecer un nuevo límite al ser humano. Dos maratonianos lograban bajar de las dos horas en la distancia de los 42.195 metros, un hito protagonizado por el keniata Sebastien Sawe, quien paró el crono en 1.59:30 estableciendo un nuevo récord del Mundo, seguido del etíope Yomi Kejelcha que lo hizo en 1:59:41.

Una de las voces autorizadas en España para hablar de maratón es el soriano Abel Antón, dos veces campeón del Mundo en la distancia, y ganador de las pruebas de Londres o Berlín. Al mismo tiempo que Sebastien Sawe corría en Londres, 28 años después del triunfo del de Ojuel, Antón participaba en la Carrera Ponle Freno de Barcelona. Desde allí vio las últimas zancadas de la prueba londinense, un récord que en parte le sorprende y en parte no y que achaca en gran medida a la evolución que suponen las nuevas zapatillas.

Abel Antón, que no obvia la marca realizada pero no homologada de Kipchoge en 2019, explica que desde hace seis ó siete años tiene claro que se bajaría de las dos horas en una prueba de maratón y destaca que fueran dos corredores los que bajaron de esas dos horas: "Sorprende que bajaran dos corredores y que no bajaran de forma pelada. Corrieron mucho en la segunda parte del maratón donde es casi imposible correr tanto. Desde la media maratón corrieron cada vez más rápido, a ritmos de 5.000 metros. Es verdad que les pilló un buen día, sin viento, pero aún así es increíble".

Desde hace años los deportistas africanos, en especial keniatas y etíopes, vienen demostrando que son los auténticos dominadores de las pruebas de fondo, una situación marcada por la genética tras años viviendo en altitud además de los entrenamientos. Así que, la pregunta es clara, ¿qué diferencia hay entre estos corredores actuales y los de hace diez años?. Para Abel Antón hay una mezcla de situaciones en el que es clave la evolución del calzado técnico (Sebastién Sawe corrió en Londres con unas Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 que la multinacional alemana pondrá a la venta este jueves a través de su aplicación al precio de 500 euros).

"Es una mezcla de todo. Hace 28 años que gané el Maratón de Londres en un tiempo de 2.07:57. Desde entonces todo ha evolucionado mucho, alimentación, los geles que te dan más energía. La clave de todo son las zapatillas, ahora es como llevar uno muelles, te amortiguan mucho más y no te cansas tanto. La verdadera evolución son las zapatillas. De una zapatilla normal a una de placa de carbono hay mucha diferencia. Si te amortiguan más no te cansas tanto, recuperas mucho más. En competición te pasa igual y te alarga la zancada por lo que avanzas unos metros por kilómetro", indica el dos veces campeón del Mundo.

Abel Antón relata que hace 28 años, cuando él ganó el maratón de Londres, no se planteaba bajar de las dos horas en la distancia. "Luego, cuando empezaron las marcas de 2.03 se preveía que algún día pasaría. Kipchoge lo hizo con zapatillas de carbono y en un día perfecto para lograrlo. Esto es un paso más, va a seguir evolucionando", indica el de Ojuel. El nuevo plusmarquista mundial no duda en señalar que puede corre el maratón en 1.58, algo que es cuestión de tiempo. Abel Antón no duda en señalar que sí que puede hacerlo "perfectamente". "Si la segunda parte del maratón la hizo en 59 pelados, creo que puede hacer la primera parte en ese tiempo sin problema", explica.

Por último, el dos veces campeón del mundo indica por qué Londres es ideal para lograr los récords del mundo pese a no ser tan llano como las prueba de Berlín o Chicago. "En el maratón de Londres siempre están los 15 mejores maratonianos del momento. En otras grandes citas igual va uno, o alguno más, pero no van los 15 mejores. Siempre que están los mejores hay mayor competitividad y hay posibilidades de mejorar las marcas salvo que te salga un día climatológicamente horrible. Batir récords en Londres no es tanto por el circuito como por la calidad de los atletas que participan", expresa.