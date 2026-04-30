Los últimos hoyos apartan a Daniel Berná del top 10 en su estreno en el Tumi Spain Golf Tour

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mala recta final, con un +3 acumulado en los dos últimos hoyos, privó a Daniel Berná de acabar en el top 10 en el Campeonato de Madrid de Profesionales PGAe, la primera prueba individual del Tumi Spain Golf Tour, el circuito de la PGA española. El jugador soriano terminó en el puesto 14 después de tres recorridos de 68 (-4), 68 (-4) y 72, para un total de 208 golpes (-8).

Berná llegaba a esta cita, disputada de lunes a miércoles en el Club de Golf La Dehesa, en Villanueva de la Cañada, después de alzar el título en el Campeonato de Profesionales Match Play del circuito de Madrid, con lo que se presentaba en La Dehesa en un buen momento para tratar de reeditar un título que ya ganó en 2023.

Raúl Pascual durante la competición celebrada en Madrid.CLUB DE GOLF SORIA

Y lo cierto es que, vistas las dos primeras jornadas del torneo, tuvo opciones de conseguirlo, ya que pasó el corte con solvencia tras dos vueltas con 4 bajo par y abrió el recorrido final con un total de -8 a solo tres golpes del liderato. En el recorrido final, Berná le fue añadiendo birdies a ese 8 bajo par hasta situarse con un -11 a falta de 4 hoyos para el final. Fue entonces cuando, tras dos pares en los hoyos 15 y 16, penalizó en el 17 con un doble bogey y en el 18 con un bogey para tirar por la borda el -3 que llevaba hasta ese momento en esta jornada final y acabar el día en el par y el torneo fuera del top 10.

Pese a ese final aciago para sus intereses, Daniel Berná estaba “contento” con su nivel de juego. “En líneas generales, la verdad es que he jugado muy, muy bien los tres días, hasta los tres últimos hoyos de hoy”, decía el soriano, satisfecho con su desempeño de tee a green, pegando “bastante fuerte” con los hierros y sintiéndose “cómodo”. Con todo, lamentaba que “los dos primeros días tenía que haber hecho algún golpe menos de los que el resultado marcaba, porque no conseguí meter los putts claves de la vuelta”.

En el recorrido final, Berná decía haber arriesgado “un poquito más” y haber jugado con la “ansiedad de hacerlo bien”, pese a lo cual empezó “muy cómodo” y “jugando bien”, si bien un día más le faltó concretar más birdies. Todo ello hasta llegar al “golpe malo en el hoyo 17, en el que tiré la bola fuera de límites de salida en un par 3 que me costó un doble bogey”, para luego hacer “otro bogey en el 18 que ya acabó de ‘matar’ la vuelta”.

En la cita madrileña participó también el otro jugador profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual, aunque en su caso no pudo superar el corte. Pascual terminó las dos primeras jornadas en el puesto 47 tras sendos recorridos de 78 (+6) y 69 (-3), es decir, en franca progresión para un total de 147 impactos (+3). El soriano valoraba precisamente esa circunstancia al comentar que “ha sido una pena, porque el segundo día sí que jugué bien”, pero el lastre de la primera jornada le impidió pasar el corte: “En la primera vuelta estuve muy incómodo con el putt, acumulando bastantes greens a tres putts, y en la segunda traté de ir haciendo birdie a birdie y conseguí 7, que eran los que necesitaba para pasar el corte, pero también salieron 4 bogeys para un total de -3”, se lamentaba.

La próxima cita competitiva tanto para Raúl Pascual como para Daniel Berná llegará el próximo lunes, 4 de mayo, con la disputa de la prueba del Circuito de Madrid de Profesionales Dobles El Robledal, que tendrá como escenario este campo de Villalbilla y donde los dos jugadores sorianos formarán pareja. Una semana después, el día 11, Pascual repetirá en el Circuito de Profesionales de Madrid con la prueba que se celebrará en el Forus Golf Las Rejas de Majadahona, mientras que Berná se centrará en su debut en el Alps Tour 2026, previsto para los días 14 a 16 de mayo en el Gosser Open de Austria.