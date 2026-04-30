Cuatro sorianos compiten en la segunda prueba del Mundial de hard enduro de Portugal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Portugal acoge del 1 al 3 de mayo la segunda prueba del Mundial de hard enduro, la famosa XL Lagares, una de las pruebas más prestigiosas, afamadas y duras del panorama mundial. En tierras lusas estarán compitiendo varios pilotos sorianos pertenecientes al motoclub MC Soria, además de los mejores pilotos del panorama mundial como Mario Román, Alfredo Gómez, Billy bolt o Manu Lettenbichler, entre otros.

Los pilotos sorianos son ya conocidos en las pruebas de esta modalidad como son Álvaro del Castillo, que viene de hacer podium en la última carrera nacional, Adrián Calvo, que dio el salto a la categoría pro en la última prueba, el piloto de Ólvega David Escribano con gran experiencia en trial regional y nacional, que vuelve a correr en Lagares y el piloto de Navaleno Carlos Fernández, también con una amplia experiencia en pruebas regionales y nacionales, llegando hacer podios y ganando carreras.

Estos pilotos ya han corrido alguna prueba más a nivel internacional, como el citado Escribano en esta misma prueba como los demás en la prueba del Mundial Hixpania hard enduro que se celebra en Aguilar de Campoo.

Estos cuatro pilotos representarán a Soria y a su motoclub que lleva el nombre de la misma, el MC Soria lo mejor posible y seguro que cosechan grandes resultados.