El BM Soria renueva al cuerpo técnico
Oriol Castellarnau y Bogdan Chopenko dirigirán al equipo en Primera Nacional con el objetivo de volver a Plata. El presidente del club, Carlos Heras, señala que el equipo lo ha dado todo esta temporada pero que no ha sido suficiente para lograr la permanencia en la categoría
El Balonmano Soria ha anunciado que sus técnicos Oriol Castellarnau y Bogdan Chopenko dirigirán la próxima temporada al equipo en Primera Nacional con el objetivo de volver División de Honor Plata. El anuncio lo ha realizado el presidente del club, Carlos Heras, quien ha valorado igualmente la temporada realizada por los amarillos en División de Honor Plata.
Esa temporada, a la que le faltan dos encuentros, culminó el pasado fin de semana con el descenso de categoría, en una temporada en la que, en palabras del presidente, "no se ha podido más". "Se ha competido, se ha intentado sacar la competición adelante y la categoría y no se ha podido más. De todas formas los jugadores y el cuerpo técnico lo han dado todo en la cancha y por estas circunstancias no se puede pedir nada más ni buscar culpables. La competición nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio", ha indicado Carlos Heras quien ha considerado que el equipo ha sido un digno competidor en Plata solicitando a la afición que este sábado reconozcan ese trabajo realizado durante toda la temporada.
El presidente amarillo, que ha deseado suerte a los equipos sorianos que se juegan algo en lo que resta de temporada ha anunciado la continuidad de Oriol Castellarnau y Bogdan Chopenko para el próximo curso en Primera con el objetivo de regresar a Plata. "Tenemos la filosofía de que cuando se llega a un acuerdo es porque la confianza es total y, a partir de ahí, no se cambia de opinión", ha añadido para recalcar que el objetivo no es otro que luchar por regresar a División de Honor Plata.
Al respecto, Oriol Castellarnau ha señalado que la confianza que el club ha mostrado en su trabajo se ha hecho pública indicando que en una época en la que hay muchos cambios de entrenadores valoran la "estabilidad". Sobre la próxima temporada ha anunciado que habrá "caras nuevas", con llegada de jugadores "con ganas de comerse el mundo", apuntando a un proyecto que tenga "estabilidad en el tiempo".
Por su parte Bogdan Chopenko ha indicado que los resultados de la temporada no han acompañado pero el trabajo realizado "está ahí", con un aprendizaje que "nos servirá en un futuro", si se regresa a Plata. En este sentido, ha indicado que esta temporada muchos partidos se han ido por "detalles", en casa con partidos que tenían controlados admitiendo que les ha costado puntuar fuera.