El BM Soria desciende a Primera División

Publicado por Área 11 Oviedo Creado: Actualizado:

No pudo ser y, tras ir por delante en el marcador en muchas fases del encuentro, los de Oriol Castellarnau acabaron perdiendo ante su más directo rival en la lucha por la permanencia y consuman su descenso.

Se jugaba la vida Club Balonmano Soria en su visita a Oviedo y salió a por todas el cuadro amarillo, con una férrea defensa 6-0 que le permitió mantener a raya al rival y colocarse pronto por delante en el marcador (1-3, minuto 5). No conseguía Confi­a Base Oviedo superar la defensa soriana y en otro contraataque, Martín Santano ponía el 1-4 para los suyos en el marcador (minuto 6). Sin embargo, los locales aprovechaban dos perdidas de balón de los visitantes y el acierto de Elian Goux para recortar distancias y apretar el electrónico (3-4, minuto 8). No quedó ahí la cosa. Los locales habían subido mucho la intensidad y ahora era Club Balonmano Soria el que sufría de lo lindo y veía cómo la quinta parada de Juan Prieto permitía a los asturianos ponerse por primera vez por delante en el marcador y colocarse incluso con dos goles de renta (7-5, minuto 13).

Delfini acudía al rescate y con tres grandes acciones y tres goles suyos conseguía adelantar de nuevo a los visitantes en el marcador justo cuando se llegaba al minuto 15 de partido (7-8).

La intensidad defensiva subía de nivel y empezaban a llegar las primeras exclusiones, con dos prácticamente consecutivas para los locales que permitieron a los sorianos abrir la brecha de nuevo hasta los tres goles de renta (8-11, minuto 21). Pero llegaba entonces una inferioridad para los amarillos por exclusión de Delfini y los locales aprovechaban para apretar el luminoso (10-11, minuto 22). Sin embargo, gestionaron mejor los visitantes esos minutos en los que las exclusiones continuaron sucediéndose en ambos bandos y conseguían poner de nuevo tres goles de distancia (10-13), tres goles que conseguían mantener ya hasta el descanso (12-15).

Ya en la segunda mitad, sin embargo, salió mucho más enchufado el equipo local, con mucha velocidad en su juego y abriendo bien por los extremos para meterse de lleno en el partido y colocando el 18-18 en el marcador (minuto 37). Aguantaban los sorianos, que una y otra vez se adelantaban en el marcador, pero otras tantas veces neutralizaba la renta del rival Confi­a Base Oviedo en unos minutos de absoluta igualdad en los que la enésima parada del portero local permitía a los asturianos volver a colocarse por delante (21-20, minuto 41). Esta vez, sin embargo, no hubo reacción de los amarillos, que veían como los nervios empezaban a apoderarse del equipo y, tras una nueva parada del meta local y un lanzamiento fallado, veían como los locales ponían el 24-21 en el marcador a falta de 15 minutos para el final. Había tiempo y Sergio Tobes daba aire a los suyos con el 24-22, pero lo cierto es que el partido lo tenían bajo control ahora los locales, que aprovechaban los contragolpes para colocarse con cuatro goles de renta a 12 minutos de la conclusión (26-22).

Lo intentó todo Club Balonmano Soria, pero aunque recortó distancias en la recta final, no consiguió ya arrebatarle el triunfo a un Confi­a Base Oviedo muy sólido en defensa.