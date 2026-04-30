La RFCYLF comienza las clases de actualización y reciclaje de entrenadores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol, a través de su Comité de Entrenadores, ofrece la formación continua necesaria anual para obtener el 'Certificado de Actualización y Reciclaje' de la Escuela de Entrenadores RFEF. En Soria, dicha formación de actualización fue ofrecida por el entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, junto a los técnicos de Área Club, Jairo Martínez y Aitor García.

Como es conocido, el requisito de actualización y reciclaje se exige con una periodicidad de tres años iniciando el cómputo en el momento en que se le expidió la titulación o diploma y desde la temporada 2022/2023 si lo fuera con más de tres años desde el 1 de julio de 2022. En todo caso, todos los entrenadores deberán haber obtenido la certificación correspondiente para la temporada 2025/2026 como máximo según el año en que hubiere obtenido su titulo o diploma o acreditación de competencias.

El Comité de Entrenadores de la RFCYLF ofrece formación gratuita presencial de cinco horas lectivas en cada una de las delegaciones provinciales RFCYLF y delegación comarcal, desde abril hasta mayo en las fechas que se irán publicando, además de una actualización específica para fútbol sala y para entrenamiento de porteros. Esta temporada, las guías genéricas de formación se basan en el análisis, la metodología y la táctica; apoyadas en profesionales de la materia propuesta, así como en los entrenadores de nuestros equipos.