El Sporting Santo Domingo estará masivamente representado en las selecciones de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Hasta diez jugadoras del Sporting Santo Domingo han sido convocadas para la concentración que la Federación de Voleibol de Castilla y León ha organizado en Palencia, los tres primeros días de mayo, con el objetivo de preparar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA). Se trata de las cadetes Macarena Corredor, Claudia Gómez, Maya González, Amaia Rubio y Chantal Zamora y las infantiles María Algarabel, Vanessa Draganescu, Marta Largo, Aisha Ramírez y Celia Romero. El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas se desarrollará en Lugo, del 25 al 28 del próximo mes de junio. Contar una representación de esta magnitud en las preselecciones regionales reafirma el arduo trabajo de formación que el Sporting Santo Domingo realiza desde su fundación..

Son dieciséis las jugadoras cadetes -nacidas en 2010 y 2011- que durante tres días tratarán de asegurarse su presencia entre las catorce elegidas para el CESA. El Sporting Santo Domingo, tercer clasificado en el Campeonato Regional de Edad Cadete Femenino, es el club más representado en la preselección autonómica cadete. Lo mismo sucede en la categoría infantil -nacidas en 2012 y 2013-, en la que ningún otro equipo cuenta entre las elegidas -también dieciséis- con más representantes que el Hospital Latorre Sporting A. Se prevé que la Federación de Voleibol de Castilla y León convoque la siguiente concentración justo antes del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, ya únicamente con los elegidos para competir en Lugo.

A los nombres de estas diez jugadoras se suman los de los cadetes e infantiles que, a raíz del acuerdo de colaboración suscrito entre los dos clubes de la capital, conforman los equipos que compiten bajo la denominación de Río Duero Sporting y que también estarán presentes en esta concentración. Son los cadetes Elías Kabbabe, Saúl Rodríguez, Ángel Soria, Hagi Susso y Asier Trouillet y los infantiles Adrián Alonso, Iker Asensio, Víctor Blázquez, Alejandro Chamarro, Ander Hernando, Diego Martínez, Lucas Romero y Pablo Toribio. La plata de la selección infantil masculina de 2024 es el mejor resultado cosechado por Castilla y León en el CESA en los últimos años. De aquel combinado formaban parte Víctor Chamarro, Elías Kabbabe, David Maján, Sergio Martín y Asier Trouillet.