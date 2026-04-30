Hugo de Miguel participa en el Campeonato de España de carrera de montaña

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El fondista soriano Hugo de Miguel Ramos está inscrito para participar en el Campeonato de España de Carreras que Montaña Classic que organiza la Real Federación Española de Atletismo, una cita que se celebra este domingo en Aguilar de Campoo.

El soriano participa en categoría absoluta en una prueba cuyo comienzo está previsto para las 9.30 horas junto a las categorías sub23 y master, siendo el turno femenino a las 10.45 horas y el de los sub20, sub18 y sub16 a las 13.00 horas. La distancia a recorrer es en torno a los 14 km, dando dos vueltas al circuito, con un desnivel positivo de 700 m, combinando la rapidez con la resistencia y la técnica. El recorrido de esta prueba, tras su partida en la Plaza de España sube hacia el Castillo de Aguilar, siguiendo hacia el norte al punto más alto del recorrido y volviendo a las inmediaciones del Castillo para continuar por una parte del circuito que corre paralelo al Arroyo del Corvio y tras una serie de toboganes sigue hasta un punto cercano al Monasterio de Santa María La Real (Centro Expositivo Románico) y la Iglesia de Santa Cecilia para iniciar la segunda vuelta.

La Montaña Palentina acogerá igualmente durante la jornada del sábado el Campeonato de España de Subida Vertical que organiza la RFEA entre las localidades de Barruelo de Santullán y Brasoñera. Ambos campeonatos ofrecen otorgará hasta 12 plazas para el Europeo que en junio se celebra en Eslovenia.

Se da la circunstancia de que este no será el único Nacional de este tipo que se celebra este año. De esta forma, la Federación Española Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), ha organizado para el próximo 27 de junio el Campeonato de España de Carreras por Montaña individual y por selecciones que se celebra en Asturias, una cita abierta a varias categorías.