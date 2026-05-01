El olvegueño Jorge García, citado con la selección española de mushing

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de 40 deportistas formarán parte de los Equipos Nacionales de la Real Federación Española de Deportes de Invierno para esta próxima temporada 2026/2027. Esta lista tiene como objetivo competir a corto y medio plazo con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en los Alpes Franceses como gran escenario en el año 2030.

En la nómina de deportistas seleccionados se encuentra el olvegueño Jorge García. Una citación que tiene lugar debido a sus éxitos en las diferentes competiciones en las que ha tomado parte a lo largo de los últimos años.

Destaca la creación del Team España Futuro, del Consejo Superior de Deportes, que tiene como objetivo dar seguimiento y apoyar a jóvenes deportistas nacionales con alto potencial, especialmente aquellos que se encuentran en etapas previas al alto rendimiento absoluto. Este grupo estará conformado por 24 deportistas de varias disciplinas.

La Real Federación Española de Deportes de Invierno hace oficial su listado de integrantes de los Equipos Nacionales de cara a la temporada 2026/2027. Esta selección se ha llevado a cabo con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de los Alpes Franceses de 2030 con la mejor representación posible en un trabajo a cuatro años vista con deportistas afianzados y con excelentes resultados a nivel internacional, junto con un grupo de jóvenes promesas que lucharán por conquistar sus sueños.

Los equipos han sido diseñados en base a un análisis profundo y un gran nivel de exigencia persiguiendo ser lo más competitivos posible en la próxima temporada pero se ha reconfigurado con el foco puesto en esa cita clave que tiene lugar cada cuatro años y que corona a los mejores especialistas del planeta.

Con una media de edad de 21,2 años (2,4 años más baja que la temporada anterior) y un 70% hombres por un 30% de mujeres, los deportistas han sido distribuidos en grupos por los criterios técnicos y deportivos de la anterior campaña junto con su proyección de futuro por los diferentes directores técnicos de cada disciplina. El rango de mayor concentración de corredores se encuentra entre los 20 y los 23 años, un hecho que demuestra la clara apuesta por el futuro por parte de RFEDI. Con todo ello, en esta lista se encuentran representados grandes figuras nacionales de los deportes de invierno como Jaume Pueyo, Audrey Pascual, Abel Moga, Quim Salarich, Lucas Eguibar, Queralt Castellet o Núria Castán. Por otra parte, también se encuentran dentro jóvenes talentos emergentes como es el caso de Ander Mintegui, Unai López, Aleix Aubert, Alvaro Romero, Nora Cornell, Valeria Batire o Luken Garitano.

Los Equipos Nacionales han sido distribuidos en equipos A-B-C, que ofrecen una perspectiva de los resultados de la anterior campaña, así como la proyección que tienen a corto y medio plazo. Por otra parte, también hay deportistas que, por interés estratégico y de apoyo, han sido incluidos dentro de la estructura. Todos ellos conforman un total de 40 deportistas, siendo 26 hombres y 14 mujeres.

Finalmente, destaca la creación del Team España Futuro, impulsada por el Consejo Superior de Deportes, que es una iniciativa destinada a apoyar a los nuevos y jóvenes talentos que empiezan a emerger, especialmente esos que se encuentran en las últimas fases de su desarrollo antes de llegar al alto rendimiento absoluto. Su objetivo principal es identificar, acompañar y desarrollar talento deportivo, poniendo el foco en deportistas que ya destacan a nivel nacional o en categorías inferiores internacionales. Este grupo lo forman un total de 24 deportistas, siendo 15 deportistas masculinos y 9 femeninas.

Albert Ortega (1998) – LMCE-FCEH

Juan Del Campo (1994) – EURO-NKEF

Equipo B:

Luken Garitano (2008) – IRIMO-NKEF

Maria Martin-Granizo (2006) – CDLCE-FDICYL

Equipo C:

Nur Torres (2008) – CAEI-FCEH

Roger Barceló (2006) – CANMC-FCEH

Marc Ubeira (2006) – CAEI-FCEH

Grupo interés estratégico:

Tomas Barata (2003) – CEVA-FCEH

Arrieta Rodríguez (2002) – IRIMO-NKEF

SNOWBOARD

Equipo A:

Queralt Castellet (1989) – AEP-FCEH

Lucas Eguibar (1994) – DALTO-NKEF

Álvaro Romero (2003) – DALTO-NKEF

Equipo B:

Unai López (2008) – NEVAD-FAnzDI

Irati Idiakez (1996) – KET-NKEF

Nora Cornell (2005) – GNA-FCEH

FREESKI & MOGULS

Equipo B:

Oliver Verdaguer (2004) – LLIVI-FCEH

Thibault Magnin (2000) – CAEI-FCEH

Equipo C:

Anton Verdaguer (2007) – LLIVI-FCEH

Lucas Verdaguer (2003) – LLIVI-FCEH

ESQUÍ DE FONDO

Equipo A:

Jaume Pueyo (2001) – CEFUC-FCEH

Bernat Selles (2003) – CFCEN-FCEH

Equipo B:

Marc Colell (2005) – CEFUC-FCEH

BIATLÓN

Equipo B:

Higinio Rivero (1982) – MAYEN-FArgDI

Equipo C:

Cristina Lanau (2006) – MAYEN-FArgDI

Peio Añarbe (2006) – MGSTZ-NKEF

Angela Cajal (2007) – MAYEN-FArgDI

FREERIDE:

Equipo A:

Abel Moga (2000) – EMOT-FCEH

Equipo B:

Nuria Castán (1997) – AEP-FCEH

VELOCIDAD (KL)

Equipo B:

Marta Visa (1981) – CEXC-FCEH

SELECCIÓN MUSHING:

Valeria Batire Guiridi (2005) – KENNE-FGDI

Carla Mas (1992) – GOSCAT-FCEH

Júlia Salvado (2006) – ACADE-FGDI

Esdrás Menéndez (2007) – CDCB-FDICYL

Cesar Castaño (1995) – GOSCAT-FCEH

Jorge García (1993) – CDTHM-FDICYL

Edorta Zubiaurre (1986) – CDMMO-FDICYL

TEAM ESPAÑA FUTURO

ALPINO:

Marti Ubeira (2009) – CAEI-FCEH

Javier Fernández (2008) – WCAMPS-FAnzDI

Simón Jorge Calzado (2007) – CAEI-FCEH

Cayetano Escudero (2009) – CEC-FAnzDI

Iraide Rodríguez (2008) – P&T-FCEH

SNOWBOARD:

Andrea Seijas (2006) – PEC-FCEH

Martín López (2010) – SNTERS/FAnzDI

Oriol Cervos (2008) – GNA-FCEH

Emilio Jose Redondo (2000) – TAMB-FMDI

MOGULS:

Oscar Manuel Trujillo (2008) MTNSN-FAnzDI

Erika Ruiz (2009) – NAZAR-FAnzDI

FREESKI:

Noah Arjona (2010) – CANMC-FCEH

FONDO:

Joana Puig (2008) CFCEN-FCEH

Pau Molins (2007) CENA-FCEH

Bernat Cadena (2008) CENA-FCEH

Pablo Moreno (2006) CAEI-FCEH (deportista que cumple criterio de resultados pero pendiente de completar pruebas adicionales)

BIATLÓN:

Ainara Yuste (2008) – ASPE-FArgDI

Adrian Lanau (2008) – MAYEN-FArgDI

FREERIDE:

María Castellví (2005) – EMOT-FCEH

Pol Sabido (2006) – MAC-FCEH

Leire Pérez Saeta (2005) – RIBSB-FArgDI

Elisabet Marina (2000) – CAEI-FCEH

MUSHING:

Jacobo Corbacho (2005) – ACADE-FGDI

Paula Rebollo (2007) – DUNH-FAnzDI