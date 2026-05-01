Mushing
El olvegueño Jorge García, citado con la selección española de mushing
El combinado nacional está integrado por un total de siete mushers
Un total de 40 deportistas formarán parte de los Equipos Nacionales de la Real Federación Española de Deportes de Invierno para esta próxima temporada 2026/2027. Esta lista tiene como objetivo competir a corto y medio plazo con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en los Alpes Franceses como gran escenario en el año 2030.
En la nómina de deportistas seleccionados se encuentra el olvegueño Jorge García. Una citación que tiene lugar debido a sus éxitos en las diferentes competiciones en las que ha tomado parte a lo largo de los últimos años.
Deportes
El mushing, un deporte de invierno, que no descansa en primavera y en verano
Félix Tello
Destaca la creación del Team España Futuro, del Consejo Superior de Deportes, que tiene como objetivo dar seguimiento y apoyar a jóvenes deportistas nacionales con alto potencial, especialmente aquellos que se encuentran en etapas previas al alto rendimiento absoluto. Este grupo estará conformado por 24 deportistas de varias disciplinas.
La Real Federación Española de Deportes de Invierno hace oficial su listado de integrantes de los Equipos Nacionales de cara a la temporada 2026/2027. Esta selección se ha llevado a cabo con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de los Alpes Franceses de 2030 con la mejor representación posible en un trabajo a cuatro años vista con deportistas afianzados y con excelentes resultados a nivel internacional, junto con un grupo de jóvenes promesas que lucharán por conquistar sus sueños.
Los equipos han sido diseñados en base a un análisis profundo y un gran nivel de exigencia persiguiendo ser lo más competitivos posible en la próxima temporada pero se ha reconfigurado con el foco puesto en esa cita clave que tiene lugar cada cuatro años y que corona a los mejores especialistas del planeta.
Con una media de edad de 21,2 años (2,4 años más baja que la temporada anterior) y un 70% hombres por un 30% de mujeres, los deportistas han sido distribuidos en grupos por los criterios técnicos y deportivos de la anterior campaña junto con su proyección de futuro por los diferentes directores técnicos de cada disciplina. El rango de mayor concentración de corredores se encuentra entre los 20 y los 23 años, un hecho que demuestra la clara apuesta por el futuro por parte de RFEDI. Con todo ello, en esta lista se encuentran representados grandes figuras nacionales de los deportes de invierno como Jaume Pueyo, Audrey Pascual, Abel Moga, Quim Salarich, Lucas Eguibar, Queralt Castellet o Núria Castán. Por otra parte, también se encuentran dentro jóvenes talentos emergentes como es el caso de Ander Mintegui, Unai López, Aleix Aubert, Alvaro Romero, Nora Cornell, Valeria Batire o Luken Garitano.
Los Equipos Nacionales han sido distribuidos en equipos A-B-C, que ofrecen una perspectiva de los resultados de la anterior campaña, así como la proyección que tienen a corto y medio plazo. Por otra parte, también hay deportistas que, por interés estratégico y de apoyo, han sido incluidos dentro de la estructura. Todos ellos conforman un total de 40 deportistas, siendo 26 hombres y 14 mujeres.
Finalmente, destaca la creación del Team España Futuro, impulsada por el Consejo Superior de Deportes, que es una iniciativa destinada a apoyar a los nuevos y jóvenes talentos que empiezan a emerger, especialmente esos que se encuentran en las últimas fases de su desarrollo antes de llegar al alto rendimiento absoluto. Su objetivo principal es identificar, acompañar y desarrollar talento deportivo, poniendo el foco en deportistas que ya destacan a nivel nacional o en categorías inferiores internacionales. Este grupo lo forman un total de 24 deportistas, siendo 15 deportistas masculinos y 9 femeninas.
Albert Ortega (1998) – LMCE-FCEH
Juan Del Campo (1994) – EURO-NKEF
Equipo B:
Luken Garitano (2008) – IRIMO-NKEF
Maria Martin-Granizo (2006) – CDLCE-FDICYL
Equipo C:
Nur Torres (2008) – CAEI-FCEH
Roger Barceló (2006) – CANMC-FCEH
Marc Ubeira (2006) – CAEI-FCEH
Grupo interés estratégico:
Tomas Barata (2003) – CEVA-FCEH
Arrieta Rodríguez (2002) – IRIMO-NKEF
SNOWBOARD
Equipo A:
Queralt Castellet (1989) – AEP-FCEH
Lucas Eguibar (1994) – DALTO-NKEF
Álvaro Romero (2003) – DALTO-NKEF
Equipo B:
Unai López (2008) – NEVAD-FAnzDI
Irati Idiakez (1996) – KET-NKEF
Nora Cornell (2005) – GNA-FCEH
FREESKI & MOGULS
Equipo B:
Oliver Verdaguer (2004) – LLIVI-FCEH
Thibault Magnin (2000) – CAEI-FCEH
Equipo C:
Anton Verdaguer (2007) – LLIVI-FCEH
Lucas Verdaguer (2003) – LLIVI-FCEH
ESQUÍ DE FONDO
Equipo A:
Jaume Pueyo (2001) – CEFUC-FCEH
Bernat Selles (2003) – CFCEN-FCEH
Equipo B:
Marc Colell (2005) – CEFUC-FCEH
BIATLÓN
Equipo B:
Higinio Rivero (1982) – MAYEN-FArgDI
Equipo C:
Cristina Lanau (2006) – MAYEN-FArgDI
Peio Añarbe (2006) – MGSTZ-NKEF
Angela Cajal (2007) – MAYEN-FArgDI
FREERIDE:
Equipo A:
Abel Moga (2000) – EMOT-FCEH
Equipo B:
Nuria Castán (1997) – AEP-FCEH
VELOCIDAD (KL)
Equipo B:
Marta Visa (1981) – CEXC-FCEH
SELECCIÓN MUSHING:
Valeria Batire Guiridi (2005) – KENNE-FGDI
Carla Mas (1992) – GOSCAT-FCEH
Júlia Salvado (2006) – ACADE-FGDI
Esdrás Menéndez (2007) – CDCB-FDICYL
Cesar Castaño (1995) – GOSCAT-FCEH
Jorge García (1993) – CDTHM-FDICYL
Edorta Zubiaurre (1986) – CDMMO-FDICYL
TEAM ESPAÑA FUTURO
ALPINO:
Marti Ubeira (2009) – CAEI-FCEH
Javier Fernández (2008) – WCAMPS-FAnzDI
Simón Jorge Calzado (2007) – CAEI-FCEH
Cayetano Escudero (2009) – CEC-FAnzDI
Iraide Rodríguez (2008) – P&T-FCEH
SNOWBOARD:
Andrea Seijas (2006) – PEC-FCEH
Martín López (2010) – SNTERS/FAnzDI
Oriol Cervos (2008) – GNA-FCEH
Emilio Jose Redondo (2000) – TAMB-FMDI
MOGULS:
Oscar Manuel Trujillo (2008) MTNSN-FAnzDI
Erika Ruiz (2009) – NAZAR-FAnzDI
FREESKI:
Noah Arjona (2010) – CANMC-FCEH
FONDO:
Joana Puig (2008) CFCEN-FCEH
Pau Molins (2007) CENA-FCEH
Bernat Cadena (2008) CENA-FCEH
Pablo Moreno (2006) CAEI-FCEH (deportista que cumple criterio de resultados pero pendiente de completar pruebas adicionales)
BIATLÓN:
Ainara Yuste (2008) – ASPE-FArgDI
Adrian Lanau (2008) – MAYEN-FArgDI
FREERIDE:
María Castellví (2005) – EMOT-FCEH
Pol Sabido (2006) – MAC-FCEH
Leire Pérez Saeta (2005) – RIBSB-FArgDI
Elisabet Marina (2000) – CAEI-FCEH
MUSHING:
Jacobo Corbacho (2005) – ACADE-FGDI
Paula Rebollo (2007) – DUNH-FAnzDI