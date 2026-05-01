Javier del Santo compite en la Copa de España de pool en A Coruña

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El billarista soriano Javier del Santo, del CA Numancia de Billar, está participando en la quinta prueba de la Copa de España de pool, que se celebra en el Club Billar Teo de A Coruña, una cita que reúne a un total de 80 jugadores de todo el país.

En su primera partida Del Santo se mide a Enrique Rodríguez Lema un duelo exigente dentro de una competición de alto nivel.

La presencia del jugador soriano en este torneo nacional vuelve a reflejar la continuidad del CA Numancia de Billar en el circuito competitivo, en una prueba que permite medirse a algunos de los mejores especialistas del panorama nacional.