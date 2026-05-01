El Calasanz logra un ascenso histórico a Tercera Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El 1 de mayo de 2026 pasa a ser una de las fechas más importantes en la historia del C.D. Calasanz con la consecución del primer ascenso a Tercera Federación de un club modesto, que el próximo año cumplirá cuatro décadas de vida. Un ascenso cantado desde hace ya varias jornadas, que no por esperado dejó de ser apasionante en el campo José Andrés Diego. La tarde de este viernes fue una auténtica fiesta para la entidad presidida por Gonzalo Irigoyen, que la próxima temporada disfrutará del fútbol en la categoría nacional.

El colofón a la sobresaliente temporada del Calasanz se ponía certificando el salto de categoría gracias a la goleada por 7-0 endosada al Espinar San Rafael en la penúltima jornada del curso. No hubo color en el enfrentamiento entre el líder y el colista y la lógica se impuso en la vespertina jornada de la festividad del Día del Trabajador. Agustín y Baciero por partida doble, Héctor Rubio, Diego Mateo y Guille fueron los autores de los goles.

Un José Andrés Diego con un ambiente extraordinario para ver las evoluciones del Calasanz de Fran Valero, el entrenador que pasará a la historia del club como el encargado de guiar al club hacia la Tercera Federación. Valero y todos los integrantes de la plantilla, con su capitán Sergio Madrigal a la cabeza, como los verdaderos protagonistas de una hazaña que ya tiene un hueco por méritos propios en las páginas más gloriosas del fútbol soriano.

Celebración por todo lo alto del ascenso histórico del Calasanz.Montesegurofoto

Otros nombres propios como el coordinador general Carlos Herrero o Ángel Calvo como alma mater de la entidad desde los primeros años de existencia. Presidentes y directivos de épocas pasadas que este viernes celebraron el mayor éxito del club. La cantera y los entrenadores del fútbol base también tuvieron su protagonismo por lo que están aportando en el crecimiento de este Calasanz.

En lo que respecta al partido ante el Espinar San Rafael, la diferencia de calidad entre unos y otros se puso en evidencia desde el principio en lo que fue un paseo de los sorianos para certificar la goleada. La temporada 2025-2026 del Calasanz expira el próximo domingo con la visita al Internacional Vista Alegre, un encuentro para que el equipo burgalés le haga pasillo al campeón de la Primera División Regional de Aficionados. Un Calasanz que es el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas desde la humildad y la modestia.

Celebración por todo lo alto del ascenso histórico del Calasanz.Montesegurofoto

Celebración por todo lo alto del ascenso histórico del Calasanz.Montesegurofoto

Celebración por todo lo alto del ascenso histórico del Calasanz.Montesegurofoto

Celebración por todo lo alto del ascenso histórico del Calasanz.Montesegurofoto