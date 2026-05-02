El ascenso del Calasanz en fotos

El club celebra su primer ascenso a Tercera Federación.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz ha logrado un hito sin precedentes al sellar su ascenso a la Tercera Federación. Tras una temporada excepcional, el equipo colegial consigue situarse por primera vez en su historia en una categoría de ámbito nacional.