Heraldo-Diario de Soria

El ascenso del Calasanz en fotos

El club alcanza la gloria con un ascenso inédito a la tercera división 

El club celebra su primer ascenso a Tercera Federación.

El club celebra su primer ascenso a Tercera Federación.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El C.D. Calasanz ha logrado un hito sin precedentes al sellar su ascenso a la Tercera Federación. Tras una temporada excepcional, el equipo colegial consigue situarse por primera vez en su historia en una categoría de ámbito nacional.

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