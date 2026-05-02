El Río Duero juvenil ya está en semis del Campeonato de España y luchará por las medallas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Río Duero Vóley juvenil afronta en la tarde de hoy ante Collado Villalba una jornada decisiva en la que peleará por las medallas tras una brillante trayectoria en las eliminatorias.

El conjunto soriano mostró su mejor versión en los octavos de final, imponiéndose con autoridad al Leganés por un contundente 3-0. Ya en cuartos, el equipo protagonizó uno de los partidos más emocionantes del campeonato, resolviendo a su favor un auténtico duelo de infarto frente a Roquetes por 3-2.

En el apartado individual, destacaron las actuaciones de Yago Martínez, muy efectivo en ataque, Víctor Chamarro, sólido en el bloqueo, y el capitán David Valero, clave en labores defensivas y liderazgo sobre la pista.

El partido de semifinales será a las 17.00 horas contra Collado Villalba. Uno horario que coincide con el partido del primer equipo en la semifinales de la Superliga contra CV Melilla.