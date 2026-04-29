Los juveniles del Río Duero disputan en Móstoles el Campeonato de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Río Duero de categoría juvenil se encuentra ya en Móstoles para disputar, desde esta tarde y hasta el próximo domingo el Campeonato de España de Clubes, una cita en la que compiten 32 equipos de toda la geografía nacional y que el año pasado se disputó en Soria.

En la cita celebrada en Los Pajaritos, Santo Domingo Voleibol Petrer superó en la final a cvleganes.com para sumar su segundo título consecutivo. En el duelo por el bronce, 6 Tec Estudi CV Manacor superó al bloque anfitrión Río Duero Soria para hacerse con el tercer puesto.

Los 32 equipos participantes quedarán encuadrados en ocho grupos que conformarán la primera fase de competición. Los dos primeros conjuntos de cada uno de los grupos accederán a la ronda de octavos de final que abrirán las eliminatorias directas por el título.

El equipo que dirige Óscar Arnáiz está enclavado en el Grupo E y debuta esta tarde ante la A.D. Eliocroca en el Polideportivo Municipal Villafontana. Esa primera fase concluye mañana jueves enfrentándose a las 9.30 hora al CV Sant Joan D'Alacant y a las 17.00 horas al F.C. Barcelona.