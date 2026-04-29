Voleibol
Los juveniles del Río Duero disputan en Móstoles el Campeonato de España
El equipo soriano lo afronta desde hoy y hasta el domingo el Nacional de clubes. Debuta a las 17.00 horas ante la A.D. Eliocroca
El C.V. Río Duero de categoría juvenil se encuentra ya en Móstoles para disputar, desde esta tarde y hasta el próximo domingo el Campeonato de España de Clubes, una cita en la que compiten 32 equipos de toda la geografía nacional y que el año pasado se disputó en Soria.
En la cita celebrada en Los Pajaritos, Santo Domingo Voleibol Petrer superó en la final a cvleganes.com para sumar su segundo título consecutivo. En el duelo por el bronce, 6 Tec Estudi CV Manacor superó al bloque anfitrión Río Duero Soria para hacerse con el tercer puesto.
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Los 32 equipos participantes quedarán encuadrados en ocho grupos que conformarán la primera fase de competición. Los dos primeros conjuntos de cada uno de los grupos accederán a la ronda de octavos de final que abrirán las eliminatorias directas por el título.
El equipo que dirige Óscar Arnáiz está enclavado en el Grupo E y debuta esta tarde ante la A.D. Eliocroca en el Polideportivo Municipal Villafontana. Esa primera fase concluye mañana jueves enfrentándose a las 9.30 hora al CV Sant Joan D'Alacant y a las 17.00 horas al F.C. Barcelona.